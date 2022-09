¿Se burlaron? Gustavo Adolfo Infante, Rey Grupero y Carlos Trejo reaccionan a golpiza de Alfredo Adame

Los enemigos de Alfredo Adame, Gustavo Adolfo Infante, Carlos Trejo y el Rey Grupero, no tardaron en reaccionar con opiniones encontradas sobre la golpiza que sufrió el actor la tarde de este 28 de septiembre.

Gustavo Adolfo Infante dice que golpearon a Alfredo Adame por chismoso

Gustavo Adolfo Infante fue uno de los primeros en reaccionar a la golpiza de Alfredo Adame, esto luego de que diera a conocer la noticia en su programa de espectáculos.

El periodista negó que él haya sido el que mandó a golpear a Alfredo Adame, luego de que se sabe públicamente de su enemistad con el actor y conductor, ya que ambos están en una disputa legal.

"Trae un golpe tremendo en el ojo derecho. Él está diciendo que es desprendimiento de retina, ojalá que no, porque a pesar de que lo vomite yo, no lo soporte a este cuate, no se le desea el mal a nadie. La violencia genera violencia", dijo Gustavo Adolfo Infante.

¡#AlfredoAdame recibe golpiza! Al parecer la agresión se dio por haber grabado a presuntas víctimas de homicidio#DePrimeraMano👌: https://t.co/oaYomlm1L7 pic.twitter.com/7QU5uMrieH — De Primera Mano (@deprimeramano) September 28, 2022

te puede interesar Alfredo Adame revela que tiene 4 fracturas en el cráneo, tras fuerte golpiza

Asimismo, el periodista mencionó que Alfredo Adame es una persona peligrosa y que también lo que le pasó fue por “metiche, para qué se mete”.

Rey Grupero se burla de Alfredo Adame

El Rey Grupero es enemigo declarado de Alfredo Adame, le ha hecho bromas pesadas, como publicar una manta con su teléfono y dirección.

Así que Rey Grupero no se tentó el corazón para reírse abiertamente de Alfredo Adame, en una publicación en la que el actor aclara que se encontraba bien tras la golpiza. Sin embargo, el influencer fue criticado por los usuarios.

“No te rías de las desgracias de los demás perro, recuerda que la vida es una rueda de la fortuna”; “Fuera de lugar tu comentario”: “lo mismo te puede pasar a ti con tus bromas”, fueron algunos de los comentarios.

Rey Grupero se burla de Alfredo Adame Foto: Especial

Carlos Trejo asegura que golpiza de Alfredo Adame no le sorprende

Carlos Trejo es el enemigo número uno de Alfredo Adame, su rivalidad lleva más de 20 años y el “Cazafantasmas” asegura que no se siente sorprendido de la situación, ya que el actor está constantemente metido en peleas.

“No me sorprende yo lo vine diciendo desde hace mucho tiempo y muchos medios se lo pasaron por el arco del triunfo, que el tipo tenía varias denuncias por cuestiones de lavado de dinero, eso ya lo sabemos y ya lo había yo dicho, él tenía muchas actas levantadas”, aseguró Trejo.