¿Por qué Gustavo Adolfo Infante y Alfredo Adame son enemigos?

Gustavo Adolfo Infante y Alfredo Adame son enemigo e incluso han llegado a instancias legales para acabar entre sí, pero ¿por qué se odian?

En entrevista con los medios, Gustavo Adolfo Infante contó por qué detesta a Alfredo Adame y el origen de su pleito:

“El gran problema es que un día me invitan a comer Adame y Juan José Duque, y me dicen: ‘Encontramos un transexual al que Rey Grupero lo padrotea, aparte le pegó el sida, va y lo golpea’”, narró.

El conductor mandó a alguien de su equipo a investigar dicha información y no encontró nada: “Perdón Alfredo, lo que me pagaste no avala que diga algo de Rey Grupero, un señor que no conozco’. Entonces invitamos a esta persona al programa y lo dijo, y ahí Adame se ardió”.

“Después dice que yo convencí a su hijo que dijera que es homofóbico… Al niño ni lo conocía yo”, remarcó Gustavo Adolfo Infante.

Finalmente, el periodista sentenció: “creo que, si alguien es homofóbico, es homofóbico, y creo que si el señor no tiene trabajo es por algo. Y si yo tengo la bendición de tener 7 trabajos también es por algo”.