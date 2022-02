Gustavo Adolfo Infante denuncia a Alfredo Adame por extorsión: "Merece cárcel"

El pleito entre Gustavo Adolfo Infante y Alfredo Adame está escalando monumentalmente, pues el periodista reveló que ya denunció penalmente al enemigo de Carlos Trejo por los presuntos delitos de violencia de género, violencia mediática y extorsión.

Así lo dio a conocer Gustavo Adolfo Infante a través de su Twitter, red en la que anunció que ya fue a la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México para proceder legalmente contra el actor.

Estoy en condiciones de co firmarles que hoy DENUNCIE PENALMENTE a #alfredoadame por los delitos de Violencia Mediática, Violencia de género y EXTORSION. Alguien tiene que callarme la boca. pic.twitter.com/24NtriJWki — GUSTAVO ADOLFO INFANTE (@GAINFANTE) February 8, 2022

“Compañeros estoy en condiciones de confírmales que DENUNCIÉ PENALMENTE a Alfredo Adame por 3 delitos. Creo que merece cárcel”, afirmó Infante.

Asimismo, en su programa “De Primera Mano”, Gustavo Adolfo Infante remarcó que al “experto en karate” se le debe “poner un alto”.

Agregó que él y su mamá y él firmaron tres denuncias en contra de Adame, “una es por violencia de género, otra es violencia mediática y la tercera es extorsión; estoy en condiciones de decir que tengo los testigos, tengo los audios y videos donde Alfredo Adame me extorsiona, está intentando extorsionarme”, remarcó.

"Mi mamá, de 85 años de edad, desafortunadamente después de que el ‘sensei’ del karate la ofendió de la manera en que la ofendió, esto no se iba a quedar así", abundó Gustavo Adolfo Infante.

Finalmente, le periodista aseguró que quiere ver a Alfredo Adame preso y que seguramente ya se enteró de que lo denunció.

“Te quiero ver en la cárcel. Creo que no debes estar en la calle, como lo he venido diciendo desde hace mucho tiempo. Ya está enterado, y si no, se va a enterar; lo va a notificar la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México", concluyó.

rc