Alfredo Adame comparece por denuncia de la mamá de Gustavo Adolfo Infante: "No tenemos miedo"

El actor Alfredo Adame asistió a la Fiscalía de la Ciudad de México para comparecer por la denuncia que interpuso en su contra la mamá del periodista Gustavo Adolfo Infante.

“Yo vengo a compadecer al respecto a la denuncia que presentó la mamá de este pseudo periodista, no tiene cédula profesional", dijo Alfredo Adame afuera de la Fiscalía.

Señaló que asistió a dar la cara porque no tiene miedo de la denuncia que interpuso la madre del periodista. "No tenemos ningún miedo, no tengo ninguna preocupación, no tenemos absolutamente nada que nos ponga en un estado de alerta o de algo así; nada, aquí estoy para responder de lo que se me acusa", explicó el actor.

Alfredo Adame señaló que Gustavo Adolfo Infante es “cobarde” porque, dijo, “se escuda en las faldas de la mamá”.

¿Por qué denunció la mamá de Gustavo Adolfo Infante a Alfredo Adame?

El periodista Gustavo Adolfo Infante y su mamá demandaron a Alfredo Adame por violencia mediática, violencia de género y extorsión en contra del famoso.

Gustavo Adolfo Infante señaló que cuenta con audios como prueba de que el actor extorsionó al periodista.

"Mi mamá, de 85 años de edad, desafortunadamente después de que el ‘sensei’ del karate la ofendió de la manera en que la ofendió, esto no se iba a quedar así", comentó Gustavo Adolfo Infante.