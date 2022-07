Destruyen a Alfredo Adame por justificar al presunto feminicida de Yrma Lydya: "Lo estaba usando"

Alfredo Adame volvió a desatar la furia de los internautas, pues emitió una serie de declaraciones sobre el feminicidio de Yrma Lydya, en las que justificó al presunto asesino, Jesús “N”, quien dijo era su amigo.

Así lo afirmó Adame a Angélica Palacios, comunicadora a la que le aseveró que el abogado Jesús “N” es “un buen hombre”.

“Siempre conmigo fue muy buen amigo, siempre me dio muy buenos consejos… Es un hombre muy poderoso, es un hombre con una economía envidiable, sí es un hombre que tiene mucho dinero, pero yo nunca vi nada”, dijo el famoso.

Tras ello, Alfredo Adame justificó las acciones de Jesús “N”, pues señaló que el presunto feminicida de Yrma Lydya siempre ha sido víctima de mujeres que lo “usaban” por su dinero; motivo por el cual criticó a la cantante por su relación con el sujeto.

“¿Qué hace una mujer de 21 años con un hombre de 79?, amor no es. Seguramente lo estaba usando y si sucedió lo que creemos todos que sucedió, yo creo que esto fue lo que detonó o cegó a Jesús en este sentido”, pronunció Adame.

“No estoy justificándolo ni nada, pero yo creo que esto pudo ser el detonador, pudo ser el dedo que jaló el gatillo”, agregó.

Alfredo Adame agregó que el año pasado fue a casa de Jesús “N”, pero que no conoció a Yrma Lydya:

“Yo cuando fui el año pasado a su casa no recuerdo haberla visto. Él me la hubiera presentado. Pues si tú tienes una novia bonita y tienes 79 años y llevas a gente a tu casa pues lo primero que haces es presentar a la esposa para presumirla y lucirla. Yo la verdad no la conocí. A mí me extraña tanto que haya hecho esto, que cite a su esposa para matarla en un restaurante. Digo, si lo quieres hacer pues lo haces en tu casa”, remató Adame.

Las palabras de Adame desataron la furia de los fans, quienes lo criticaron por justificar los presuntos crímenes del abogado:

“Alfredo caía bien en sus novelas y platica amenamente, pero cuando habla mal de sus mujeres cae mal, muy patán”; “Qué tal, ahora la culpable es de Yrma Lydya” y "Pobre chica... ¿Con qué cara dice que descanse en paz?”, fueron algunos de los comentarios.