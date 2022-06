Dulce habla de la relación de Yrma Lydya y su esposo: "Era raro que a sus 22 estuviera con él, de 79"

La cantante Dulce, quien compartió escenario con Yrma Lydya en el tour Grandiosas, habló de la relación que tenía la artista asesinada con su esposo Jesús “N”.

Dulce ofreció una entrevista para la revista TVNotas y contó que ella sí conoció a Jesús “N”, quien dijo le había revelado sus intenciones de ayudar a Yrma Lydya a seguir su sueño en la música.

“Lo conocí, pero ella me dijo que no era su esposa, que no estaban casados, que él la presentaba de esa manera porque era una forma de protegerla de los depredadores”, dijo Dulce a la publicación.

La cantante contó que alguna ocasión todo el equipo de Grandiosas salió a cenar y Jesús “N” acompañó a Yrma Lydya. “Pues yo sí la veía contenta; de hecho, una ocasión nos fuimos a cenar juntos todo el equipo (de Grandiosas), ahí conocí al señor, y se veía con mucha seguridad en sí mismo, imponente, y me dio la impresión de que sí se llevaban bien, pero ahora sí que uno sólo ve las cosas por fuera”, contó Dulce.

Señaló que el esposo de Yrma Lydya se vía enamorado de ella. “Nunca le pregunté si estaba contenta o no, son temas que no debe uno andar preguntando, pero sí ella andaba con él, me imagino que sí lo estaba. Lo que sí noté de este señor es que se veía muy enamorado de ella; incluso, él me dijo: ‘Quiero ayudarla a que haga una carrera bonita, quiero que logré sus sueños y quiero ayudarla en todo’, pero, caras vemos y corazones no sabemos”, recordó Dulce.

Además, la intérprete de “Tu muñeca” señaló que se la hacía rara la relación por la gran diferencia de edad que existía entre ellos.

“De entrada era raro que ella a sus 22 estuviera con él, de 79; creo que ella tenía que disfrutar su etapa (de juventud) con gente de su edad”, señaló Dulce a TVNotas.

Dulce reveló que las integrantes de Grandiosas quedaron impactadas al saber la noticia del asesinato de Yrma Lydya.

“Todas estamos impactadas y muy tristes porque era una vida que empezaba; y que lástima que este señor haya tomado esa decisión tan terrible de quitarle la vida”, dijo.