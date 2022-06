Yrma Lydya dijo en su última entrevista que "no quería morir sin el reconocimiento del público" (VIDEO)

Antes de ser asesinada en el restaurante Suntory, presuntamente por su esposo Jesús “N”, Yrma Lydya luchaba por consolidar su carrera artística, tema del cual habló en su última entrevista.

La última entrevista que ofreció Yrma Lydya fue para el programa “Las 2 Caras de la Moneda”, encabezado por Galia Tonella.

En la entrevista, de cerca de media hora de duración, Yrma Lydya fue celebrada por su poderosa voz y su participación en el espectáculo GranDiosas, del cual se dio a conocer que le cobraban por participar.

“A lo largo de mi corta vida, todas esas experiencias maravillosas que me ha regalado el canto. El canto me ha llevado por caminos que no me imaginé jamás conocer”, pronunció la cantante.

“Esta experiencia de estar con GranDiosas, con esas mujeres tan extraordinarias y fuera de serie, a las que he admirado desde niña. Cada una tiene su personalidad y todas me han cobijado de una manera extraordinaria. Para mí ha sido el mejor regalo hasta el momento”, añadió Yrma Lydya.

Tras ello, Galia Tonella le preguntó a Yrma Lydya qué era lo que le faltaba en la vida para sentirse plena y completamente realizada.

Ante ello, la joven cantante señaló que se iba a sentir plena hasta que fuera reconocida por el público, lo cual marcaría la culminación de su carrera y que no quería morir antes de que eso pasara.

“La culminación de mi carrera, indiscutiblemente, sería el reconocimiento del público, el que a la gente le guste lo que yo hago. Eso es lo que me hace falta: el reconocimiento total del público”, dijo Yrma Lydya.

“No, yo no me quiero morir, yo sí quiero tener el reconocimiento del público pero en vida. No, ya muerto ya para qué, ya ni voy a estar. A menos que exista la reencarnación o que el alma se quede por ahí vagando y entonces pueda ver, en algún momento, ‘están escuchando tal canción’. Pero yo lo quiero sentir, lo quiero vivir”, remarcó.