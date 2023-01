Óscar Schwebel de OV7 se asume como andrógino: "La ropa de mujer es más divertida" (VIDEO)

Óscar Schwebel de la agrupación OV7 confesó que se asume como una persona andrógina y que ninguna prenda lo define como persona.

El cantante y bailarín ofreció una entrevista a Ventaneando en la que señaló su estilo andrógino lo adoptó porque es un gran fan de David Bowie y del glam rock.

“La verdad es que toda esta onda andrógina nace porque soy un fanático empedernido de David Bowie, y de Lou Reed y de toda esta parafernalia glam rock. Incluso la señora Julissa que es como mi maestra de vida, cuando yo era un niño que me enseñaba todos estos ídolos del rock glam de los años 70, de lo cual yo me enganche”, explicó el intergrante de OV7.

Óscar Schwebel de OV7 señaló que él no tiene problema con vestir tops, blusas, faldas y usar las uñas pintadas y que incluso intentó usar tacones, pero no pudo por el grado de dificultad que implica llevarlos.

“Me considero una persona cisgénero, soy una persona heterosexual, pero que en cuanto a mi estética no tengo ningún problema en vestirme como se viste una chica. (Los tacones) fíjate que sí los probé en un par de ensayos, pero me di unos buenos tiznadasos, y hasta ahí quedó”, comentó el cantante.

No tengo miedo de ponerme una falda, no tengo miedo de pintarme las uñas, los labios, los ojos. Yo creo que a mí no me define una prenda, simple y sencillamente yo entro a una tienda y a veces se me hace más divertida la ropa de mujer que la de hombre, que se me hace bastante aburrida