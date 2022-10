¿De qué murió Óscar Ávila, el hermano de Lidia Ávila?

Lidia Ávila de OV7 está devastada, deprimida y de luto, pues dio a conocer que se murió su hermano Óscar.

Fue a través de sus redes que la cantante y persona no grata para M’Balia dio a conocer la triste noticia, la cual acompañó con fotos junto a su hermano.

“¿En qué momento gordo de mi alma, mi gordo de oro? ¿Por qué tan pronto? Mi compañero incondicional, el que siempre estaba para todos a la hora que fuera, el alma de todos los lugares a los que iba, al que todos querían, mi cantante favorito”, dijo Lidia Ávila, dejando entrever que la muerte de su hermano fue súbita.

“El que me enseñó a manejar en un bocho, el que me acompañaba desde chiquita a todos mis ensayos y giras, el que siempre me pedía boletos, el que más molestaba a mis hijos y aún así era el tío consentido, ¿qué vamos a hacer sin ti? ¿Qué no eras el que nos iba a cuidar a todos?”, agregó carcomida por el dolor.

Finalmente, Lidia Ávila se despidió de su hermano: “te amo y me quedo tranquila porque siempre te lo dije. Una parte de mi corazón se va contigo, ahora ya estás con tu hijo y mi hija, con nuestros abuelos y con la tía Rurry. Descansa en paz querido hermano, que Dios te tenga en su gloria. Nos volveremos a ver”, señaló sin revelar qué fue lo que le arrebató la vida.