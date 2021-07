Lidia Ávila rompe el silencio por pleito en OV7: "Me cansé de ser la mediadora"

Lidia Ávila vuelve a confirmar la ruptura entre los integrantes de OV7, además de que habló contundentemente sobre lo que ocurre y afirmó que ella no será la persona que de el primer paso, pues ya está harta de ser la mediadora entre sus compañeros.

La cantante ofreció una entrevista a TVNotas en donde señaló que al ser todos como una familia está triste por las peleas entre sus “hermanos” de grupo.

“Hoy no lo sé (si daré el primer paso hacia una reconciliación). Quizá no estoy en el mejor momento en ese sentido. Me cansé de ser la mediadora, lo fui durante mucho tiempo, jalé el barco mucho tiempo y ya no tengo energía para eso. Me duele muchísimo porque OV7 es un grupo que ha marcado historia, su música ha estado vigente toda la vida”, mencionó la integrante de OV7.

Sin embargo, Lidia Ávila de OV7 se mostró optimista y considera que los problemas se pueden terminar pronto.

“Al final de cuentas somos familia y creo que, en las familias, por más problemas que haya, tarde o temprano se tienen que solucionar”, dijo la cantante del grupo.

Las peleas de OV7

Hace algunos meses OV7 estaba en medio de otra disputa , luego de que Mariana Ochoa expusiera que no había un trato justo para el noventas Pop Tour por parte de Ari Borovoy, quien es el representante del grupo.

Sin embargo, tras una negociación, los integrantes de OV7 se reconciliaron, pero otra vez vuelve el conflicto.