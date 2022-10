¿Fernando del Solar dejó sin herencia a sus hijos y todo es de Anna Ferro? Esto dice su testamento

A cuatro meses de la muerte de Fernando del Solar se dio a conocer el contenido del testamento del conductor de televisión, y según Ingrid Coronado, exesposa del presentador, él dejó a sus hijos desprotegidos.

En el programa de Ventaneando se dio a conocer el contenido del testamento de Fernando del Solar, en el que se lee que la mayoría de las propiedad se las dejó a su viuda Anna Ferro.

¿Qué dice el testamento de Fernando del Solar?

Según el testamento, Fernando del Solar tenía un departamento en la colonia del Valle, el cual será para sus hijos, el usufructo vitalicio de éste, para los papás de Fernando, es decir únicamente para la señora Rosalinda.

Asimismo, Anna Ferro tiene los derechos de otro departamento en la Benito Juárez, así como del cajón del estacionamiento respectivo. Otro departamento ubicado en Periférico Sur también es para su viuda.

Además, de que Anna Ferro es la albacea del testamento y la hermana de Fernando del Solar fue nombrada tutora de los hijos del conductor, una figura que aplica en caso de que ambos padres de los niños mueran.

Ingrid Coronado señaló que el Fernando del Solar dejó desprotegidos a sus hijos, pues solamente les dejó un departamento que no pueden usar porque ahí vive la señora Rosalinda, abuela de los niños.

Asimismo, destacó que en el testamento no se menciona quién heredó las cuentas bancarias de Fernando del Solar. Ingrid Coronado dijo que ni ella ni sus hijos son los beneficiarios porque el banco no les ha dado acceso a saber la información debido a que no están especificadas en el documento de la herencia.

“Yo no esperaba que el testamento saliera de esa manera Yo no esperaba que dejara a mis hijos desprotegidos. Hay varias cosas que me imagino que vendió que deben estar en la cuenta de banco y para que mis hijos se quedaran con lo del a cuenta de banco él tendría que haberlo especificado en el testamento. Los beneficiaros de las cuentas no son mis hijos y no soy yo”, señaló la también conductora de televisión.

Por otra parte, Ingrid Coronado habló del departamento de Cuernavaca, en el que Fernando del Solar vivió sus últimos días. La presentadora explicó que esa propiedad está en un fideicomiso que estaba a nombre de ambos y al falta él, ella es la dueña total de la vivienda.

En ese sentido señaló que Anna Ferro estaría viviendo de forma ilegal en dicha casa. “Yo no había querido hacer ningún movimiento porque estaba de alguna manera respetando que estaba pasando por un proceso y nosotros también, no había tenido la energía, ni el tiempo ni las ganas de querer iniciar un juicio”, dijo.

Ingrid Coronado recordó que una revista de espectáculos había publicado que Anna ferro había vaciado el departamento de Cuernavaca, a lo que la conductora indicó que sus abogado le confirmaron que la viuda de Fernando del Solar se había llevado los muebles y los cuadros.

La misma nota de TvNotas dijo que Anna Ferro había vaciado las cuentas de banco de Fernando del Solar, las mismas que Ingrid mencionó que no se mencionaron en el testamento y que tampoco son los beneficiados sus hijos.