Anna Ferro tendrá que desalojar y entregar a Ingrid Coronado casa en la que vivía con Fernando del Solar (VIDEO)

A un mes y medio de la muerte de Fernando del Solar, la abogada de Ingrid Coronado rompió el silencio sobre los problemas legales que tuvieron ella y el fallecido conductor.

De acuerdo con Claudia Ramírez, representante legal de Ingrid Coronado, el departamento en el que Fernando del Solar y Anna Ferro es propiedad de la conductora de televisión por lo que la viuda del fallecido presentador tendrá que desocuparlo y entregárselo a Ingrid.

“El departamento donde vivía Fernando, en Cuernavaca, es un departamento que está a nombre de Ingrid, y ahí vivía Fernando con su esposa, la señora Anna Ferro. Ingrid no peleó para que se salieran ni él ni la señora Ferro, así los dejó vivir ahí, ni le pagaban renta y la propiedad era de ella. Ella (Anna Ferro) va a tener que entregarle la propiedad a Ingrid, no va a quedar de otra”, dijo la abogada en entrevista con Ventaneando.

La representante legal de Ingrid Coronado señaló que todo el proceso legal comenzó cuando Fernando del Solar solicitó el divorcio y pedí que la conductora le pagara el 20 o 30 por ciento de sus ingresos.

La abogada señaló que aceptaron el divorcio, pero no darle el porcentaje de los ingresos de Ingrid. Asimismo, indicó que Fernando del Solar dejó de pagar la colegiatura de sus hijos.

“En el momento del juicio, se determina que el señor Fernando le pague a sus dos hijos las colegiaturas y el seguro de gastos médicos, desgraciadamente, un día dice que ya no y solamente le paga la colegiatura a uno de sus hijos, es más, al día de hoy, el señor tiene un adeudo en el juzgado de trescientos y tantos mil pesos por no haber pagado esa colegiatura y quiero aclararte que Ingrid no quiso demandar a Fernando por el pago de esa colegiatura", mencionó Claudia Ramírez.