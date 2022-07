Revelan que la viuda de Fernando del Solar le está peleando a Ingrid Coronado la casa de los hijos

Tal parecer que la viuda de Fernando del Solar, Anna Ferro, e Ingrid Coronado no tienen una relación para nada cordial, pues se dio a conocer que la instructora de yoga estaría peleando con la actriz por la herencia del famoso, la cual según le dejó a sus hijos.

Así lo afirmó el periodista de farándula Jorge Carbajal, quien detalló que Anna Ferro tiene intenciones de apoderarse de la casa en Cuernavaca de Fernando del Solar, en la cual vivián juntos, pero que el conductor le dejó a los hijos que engendró con Ingrid Coronado.

"Vivía en una casa muy grande y muy bonita, que resulta que compraron entre él e Ingrid Coronado. Hace como ocho o nueve años, cuando él se entera que padecía cáncer, Ingrid y Fernando deciden abrir un fideicomiso con esta casa y lo ponen a nombre de sus tres hijos, por cualquier cosa que pasara", contó Carbajal.

"Los hijos lo visitaban cada fin de semana, y por hijos me refiero a los dos hijos que tuvieron en común y también iba Emiliano, el hijo mayor de Ingrid y Charly, porque siempre tuvieron esa buena relación, él lo veía como papá y Fernando como hijo, y nunca hizo esa diferencia", agregó.

No obstante, Jorge Carbajal aseguró que a los 15 días de la muerte de Fernando del Solar, Anna Ferro habría investigado sobre la herencia del famoso, y se llevó la sorpresa de que no le quisieron decir nada.

“Resulta que pasan 15 días de que murió Fernando del Solar y Anna Ferro se comunica con la gente que tiene a su cargo el fideicomiso, y me cuentan que lo que dijo es 'oye soy la viuda de Fernando del Solar y quiero saber sobre el fideicomiso que mi marido dejó', entonces checaron y le preguntaron que quería saber, pero no le dieron información porque su nombre no aparecía", explicó.

Hasta el momento, ni Anna Ferro ni Ingrid Coronado se han pronunciado al respecto.