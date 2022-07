Revelan que le prohibieron a Sergio Sepúlveda entrar a funeral de Fernando del Solar (VIDEO)

La muerte de Fernando del Solar conmovió al mundo del espectáculo y los famosos se reunieron para darle el último adiós al conductor de televisión, sin embargo, al parecer no todos los amigos del presentador pudieron asistir al funeral.

De acuerdo con el periodista Gustavo Adolfo Infante, Sergio Sepúlveda, quien fue compañero de Fernando del Solar en Venga La Alegría no pudo entrar al funeral del conductor.

“Estaban diciendo que al velorio del señor Fernando del Solar el manager tomaba la decisión de quién entraba y quién no entraba, entonces que a mucha gente no la dejaron entrar que a Sepúlveda, un señor que se llama Sergio Sepúlveda de Azteca no lo dejaron entrar…a lo mejor les caía gordo…No lo sé, pero el tal Aarón no dejaba entrar a la gente…”, dijo Gustavo Adolfo Infante.

Hasta el momento Sergio Sepúlveda no ha emitido alguna declaración para hablar sobre si realmente ocurrió dicho incidente.

¿Quiénes asistieron al funeral de Fernando del Solar?

Fernando del Solar era uno de los conductores más queridos de la televisión, por lo que su muerte impactó en el público y también entre las figuras de la tele.

El actor Rodrigo Cachero era su mejor amigo y compartió una foto en Instagram del funeral, asimismo, también fue captada Ingrid Coronado, la primera esposa de Fernando del Solar, con quien procreó dos hijos.