Muere el conductor Fernando del Solar a los 49 años

El conductor de televisión Fernando del Solar murió a los 49 años, reportan a través de las redes sociales.

El programa De Primera Mano y el periodista Gil Barrera, director de TVyNovelas, dieron a conocer la noticia en sus redes sociales.

Reportan fallecimiento del querido @Fer_DelSolar

Un abrazo muy fuerte a toda su familia y amigos — Gil BArrera (@GILBArrera) June 30, 2022

#ÚLTIMAHORA Fallece el conductor Fernando Del Solar pic.twitter.com/Vkp5r9mfIS — De Primera Mano (@deprimeramano) June 30, 2022

Hasta el momento no se ha pronunciado la familia de Fernando del Solar para confirmar el fallecimiento del presentador.

Fernando del Solar luchó contra el cáncer por años

Fernando del Solar era uno de los conductores más queridos de la televisión, se ganó el corazón del público en el programa "Guerra de sexos", junto a Ingrid Coronado.

Sin embargo, en el 2012 el presentador recibió el diagnostico de que padecía de cáncer de pulmón luego de que le fuera detectado un tumor maligno en el pulmón derecho.

Durante una entrevista reveló que hubo momentos en que lo único que quería era estar muerto. ”Yo no servía para nada, no servía ni para dar lástima. Yo me veía tan mal que yo no creía en mí. O sea, ya no creía en mi sanación. Lo único que quería de repente era salir y morirme”, señaló.