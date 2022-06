¿Quién es Anna Ferro, la viuda de Fernando del Solar?

La farándula mexicana está de luto, pues se dio a conocer que el querido conductor Fernando del Solar murió a los 49 años.

La noticia la dio a conocer “Venga la Alegría” a través de sus redes, y aunque no se señaló cual fue su causa de muerte, era sabido que Fernando del Solar tuvo una larga lucha contra el cáncer de pulmón.

¿Quién es Anna Ferro, viuda de Fernando del Solar?

Tras su divorcio de Ingrid Coronado, Fernando del Solar decidió darse una nueva oportunidad en el amor y comenzó una relación con Ana Ferro, a quien conoció en 2016.

Anna Ferro es una maestra de yoga y pilates, y conoció a Fer durante una de sus clases. El conductor señaló en sus últimos años de vida que ella fue un gran apoyo en su vida.

“Le debo muchísimo, porque ha sido una compañera incansable en los malos momentos, en los peores, en los buenos, ahí ha estado. Me ha tomado la mano y, bueno, vamos juntos", dijo en 2020.

"Sí me gustaría estar con Anna el resto de mis días. El volverme a casar podría ser no es algo que me urja, pero podría ser. A veces necesitas de una compañera que te tome de la mano, te diga: ¿qué está pasando?, vamos juntos, yo te apoyo, y eso en Anna ha sido espectacular", agregó.

Fernando del Solar y Anna Ferro se casaron el pasado abril en Cancún, en un enlace matrimonial que lamentablemente no duró mucho.