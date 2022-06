¿Cuántas esposas tuvo Fernando del Solar y quiénes son?

La farándula mexicana está de luto, pues se dio a conocer que el querido conductor Fernando del Solar murió inesperadamente este 30 de junio.

La noticia la dio a conocer “Venga la Alegría” a través de sus redes, y aunque no se señaló cual fue su causa de muerte, era sabido que Fernando del Solar tuvo una larga lucha contra el cáncer de pulmón.

¡Nos parte el corazón informar el lamentable fallecimiento de nuestro querido Fernando del Solar! 😢🕊🙌🏻



¡En #VLA enviamos nuestras condolencias a todos sus familiares y amigos! pic.twitter.com/zhYjY13Lzk — Venga la Alegría (@VengaLaAlegria) June 30, 2022

¿Quiénes fueron las esposas de Fernando del Solar?

Fernando del Solar protagonizó uno de los matrimonios más conocidos de la farándula mexicana con su primera esposa, Ingrid Coronado.

El famoso y Coronado se casaron en 2008 y cuatro años después le diagnosticaron a Fernando del Solar el cáncer de pulmón.

Tres años después la pareja se separó y Fernando del Solar señaló que gran parte de lo que ocasionó la ruptura fue su cáncer.

“El enfermarme me hizo darme cuenta que no era por ahí. Los mundos ya no son afines, cuando ya la compañera deja de ser compañera, si ser como era hace que nos distanciemos, bueno, listo”, dijo entonces.

“No era fácil convivir conmigo, pero tampoco era fácil convivir con alguien que está conviviendo con un enfermo... no servía ni para dar lástima... tomé la decisión de irme a vivir a mi casa de Cuernavaca”, agregó.

Tras ese amargo episodio, Fernando del Solar decidió darse una nueva oportunidad en el amor y comenzó una relación con Ana Ferro, quien es maestra de yoga. Se conocieron en 2016.

Fernando del Solar y Anna Ferro se casaron el pasado abril en Cancún, en una enlace matrimonial que lamentablemente no duró mucho.