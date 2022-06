Fernando del Solar está devastado y de luto ¿Qué persona cercana a él murió?

Fernando del Solar está completamente devastado y de luto, pues dio a conocer que una persona muy querida y cerca a él murió este 12 de junio.

La persona que perdió la vida se trata de ni más ni menos que su padre, de quien no reveló las causas de su deceso.

Esto ocurre un par de meses después de que Fernando del Solar anunció que se había casado con Anna Ferro.

"Me siento muy triste y todavía no puedo creer que no voy a ver más a mi viejo...", inició el famoso en su triste mensaje.

“Ni comernos un asado, ni reírme con sus ocurrencias… Hoy voy a sonreír porque pasó, porque fue él y por todo lo que vivimos juntos”, abundó.

“Apenas pasaron horas y ya te extraño. Me quedo con todo lo que aprendí, con sus aciertos, pero más de sus errores. ¡A volar hasta tierras altas papá! Siempre vivirás en mí, TE AMO”, finalizó devastado Fernando del Solar.