¿Quiénes son y cuántos hijos tuvo Fernando del Solar?

El conductor Fernando del Solar falleció este jueves 30 de junio, luego de que tuvo una larga lucha contra el cáncer.

El presentador de televisión era uno de los rostros de la pantalla chica más queridos y acaparó aún más la atención cuando se casó con su compañera Ingrid Coronado, con quien tuvo dos hijos.

¿Quiénes son y a qué se dedican los hijos de Fernando del Solar?

Fernando del Solar tuvo dos hijos que procreó con Ingrid Coronado, quien fuera su pareja de 2012 a 2015.

Los hijos de Fernando del Solar son Luciano y Paolo Cacciamani Coronado. Luciano es el hijo mayor, pero se sabe poco sobre la vida del pequeño. Por su parte, Paolo es el menor y nació el 14 de septiembre de 2011, por lo que actualmente está por cumplir 11 años de edad.

De acuerdo con la información que Fernando del Solar e Ingrid Coronado publicaban en sus redes sobre sus hijos, ambos son fanáticos del futbol y Paolo es un hincha de “hueso colorado” de los pumas de la UNAM.

Ingrid Coronado y Fernando del Solar compartían imágenes de sus hijos en redes, pero nunca mostraron el rostro de los pequeños.

Tras la separación con Ingrid Corona, Fernando del Solar reveló en una entrevista que él se ocupaba de pagar una pensión a sus hijos. “Mensualmente me ocupo de los cargos de la escuela de mis hijos, seguro médico y otras cosas más como dentista (…) ropa, uniformes e inscripciones. De todo eso siempre me he encargado yo”, dijo el conductor en alguna ocasión.