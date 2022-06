Así fue la polémica relación de Fernando del Solar e Ingrid Coronado

Fernando del Solar falleció este 30 de junio a los 49 años de edad, luego de haber luchado contra el cáncer durante varios años.

El conductor se volvió uno de los rostros más queridos por la audiencia mexicana gracias a su carisma, además de que se casó con otra querida conductora: Ingrid Coronado.

Así fue la relación de Fernando del Solar e Ingrid Coronado

Fernando del Solar e Ingrid Coronado se conocieron en el programa “Sexos en guerra”, en el que los dos eran los conductores, su química en la pantalla era evidente y ambos comenzaron una amistad cercana.

Sin embargo, no fue sino hasta el 2008 cuando revelaron, en el programa de Venga La Alegría, que eran pareja, además en el mismo programa dieron a conocer que Ingrid Coronado estaba embarazada y esperarían a su primer hijo juntos: Luciano.

Esto ocurrió solo tres meses después de que Fernando del Solar terminara su relación con la también conductora Ivette Hernández, con quien ya tenía la boda en puerta.

En el 2011 recibieron a su segundo hijo Paolo, y en el 2012 Fernando del Solar e Ingrid Coronado decidieron formalizar su relación casándose.

Y aunque todo parecía que su relación iba muy bien, en el 2012 Fernando del Solar fue diagnosticado con cáncer.

Después se dio a conocer que el matrimonio de Ingrid Coronado y Fernando del Solar había terminado en el año 2015.

Así fue la polémica separación entre Fernando del Solar e Ingrid Coronado

La controversia se desató pues no quedaba claro el motivo de su separación repentina, luego de ser una de las parejas más sólidas del medio del espectáculo. Sin embargo, fue el propio Fernando del Solar quien decidió dar una entrevista para Venga la Alegría y contar los motivos de su divorcio con Ingrid.

“Hubo una parte del proceso donde nos perdimos. No era fácil convivir conmigo y tampoco era fácil convivir con una persona que estaba conviviendo con un enfermo", aseguró el conductor.

Fernando del Solar contó que hubo momentos en que lo único que quería era estar muerto. ”Yo no servía para nada, no servía ni para dar lástima. Yo me veía tan mal que yo no creía en mí. O sea, ya no creía en mi sanación. Lo único que quería de repente era salir y morirme”, señaló.

El conductor narró que se fue a vivir a Cuernavaca durante un tiempo. “Que se esté muriendo tu esposo... es horrible la situación para ambas partes y creo que cada quien intentó hacer lo mejor que pudo con las herramientas que tenía”.

Se enfrentaron en una dura batalla legal en la que Fernando del Solar pidió manutención, que la custodia definitiva de sus hijos las tuviera Ingrid en su totalidad. La conductora aceptó las condiciones del divorcio excepto la manutención.