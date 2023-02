Alfredo Adame dice que mató a un hombre cuando era joven y nadie le cree: "Se murió de risa"

El actor Alfredo Adame una vez más dio de qué hablar y es que ahora confesó que supuestamente mató a un hombre cuando era joven y que su papá lo ayudó a esconderse.

Alfredo Adame ofreció una entrevista a Maxine Woodside en donde habló de su experiencia de cuando tenía 17 años.

“El cuate se me deja venir, muy macho. Hizo como que me iba a pegar y en ese momento le meto un golpe en el mero cuello. El cuate se va de espaldas, los demás se hacen para atrás. Mi cuate me dice ‘¡vámonos!’, nos subimos al coche, pasan los días y el martes me habla mi cuate para decirme ‘¿qué crees?, se murió el de la bronca’ y era el hijo de un abogado ahí medio mafioso y prominente”, contó Alfredo Adame.

Así, como si nada, Alfredo Adame confiesa que mató a un hombre durante una pelea cuando tenía 17 años.



“Hablé con mi papá y me escondieron en Lázaro Cárdenas, Michoacán”.



Confesó durante el programa “Todo para la mujer” de Maxine Woodside. pic.twitter.com/ef9V46NFFU — Ruido en la Red (@RuidoEnLaRed) February 15, 2023

“Hablé con mi papá, me escondieron en Lázaro Cárdenas, Michoacán, estuve un año. Regresé, nunca pasó nada; hasta hace unos 10 o 12 años llegó un cuate y me dijo que él era su primo; yo tenía 17 años. Yo tengo mecha corta”, señaló el actor.

Usuarios se burlan de Alfredo Adame y no le creen

El relato de Alfredo Adame causó polémica en las redes sociales y los usuarios lo acusaron de inventar loa historia y recordaron que sus últimas dos peleas callejeras que tuvo él salió golpeado, ya que en la primera tuvo que ser operado, ya que sufrió fracturas en el cráneo.

“Todos hemos visto las madrinas que siempre le ponen... ¿En serio podemos creer eso?”, “seguramente lo soñó porque en todas sus peleas que hemos visto creo que no acierta ni un solo golpe”, “Con tantas partidas de madre ni la policía le va a creer”, “Yo creo que el sr. Adame está afectado por algún problema de salud mental”, fueron algunos de los comentarios.