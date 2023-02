Alfredo Adame afirma que no ganó la pelea porque "se metieron unos cuates"

Alfredo Adame volvió a pelearse en la calle y nuevamente sufrió una derrota sumamente humillante, que desató memes y burlas en las redes sociales.

Adame se peleó con unos sujetos por un aparente altercado vial y, además de que le pegaron por andar de agresivo, lo agarraron a palazos y lo ahorcaron.

Se putearon a Alfredo Adame. No importa cuándo leas esto. pic.twitter.com/Oohcgn74wU — Chumel Torres (@ChumelTorres) February 2, 2023

Fue salvado porque un tercero llegó para separar la pelea. Tras lo cual Alfredo Adame se fue todo derrotado y llegó al aeropuerto golpeado y devastado.

En entrevista con Telediario, Alfredo Adame aseguró que sus contrincantes fueron una banda de montachoques y afirmó que iba ganado el combate, hasta que más personas se involucraron.

"Incidentes de la vida, México ya es una ciudad muy convulsionada, son 25 millones de habitantes, vengo yo en mi carril, de repente me freno y se baja un cuate enojadísimo y me dice 'me pegaste'", narró.

“Le dije 'no, no te pegué', me dice 'sí, sí me tocaste', me bajo y le digo 'dime ¿dónde te aboyé, dónde te toque?', y nada, absolutamente nada. 'Pues me vas a pagar', un montachoques, y 'me vas a pagar', 'no pues yo no te voy a pagar nada, si quieres que venga una patrulla, vamos a orillarnos', y entonces nos orillamos", agregó.

"Le digo: 'no, no te voy a pagar, no te debo nada, es más, ya en buen plan, te doy mil pesos, ¿cuánto quieres, mil pesos para que le arregles, el nada que tenía?'", añadió Adame.

DÍAS SIN QUE LE ROMPAN LA MADRE A ALFREDO ADAME: 0️⃣0️⃣



pic.twitter.com/y1wvxzQFRI — 🇲🇽 México Mágico ✨ (@EnMexicoMagico) February 2, 2023

Fue entones cuando, según Alfredo Adame, el sujeto se puso violento y sacó un tubo: “me enfurecí, yo también traía un tubo en mi coche, agarré el tubo, y le di cuatro tubazos, le di tres patadas, le di tres golpes".

El famoso afirmó que iba ganado, pero fue derrotado porque dos sujetos más se unieron para pegarle:

"Se metieron unos cuates a ayudarlo y a quitarme de encima y a fastidiar, y empezaron a quien sabe qué, me agarraron y me jalaron para atrás, los otros me agarraron, llegaron otros tres, me sometieron y el otro me quiso romper el espejo de mi coche, cosa que si lo ha hecho le deshago el coche a tubazos", afirmó Adame.