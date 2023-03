Erik Rubín revela que separación con Andrea Legarreta fue por salud mental ¿eran tóxicos?

El cantante Erik Rubín se sinceró sobre su separación con Andrea Legarreta y reveló que tomaron esta decisión, porque fue una recomendación de su terapeuta.

"Es un ejercicio que nos recomendaron en terapia y que estamos llevando a cabo. Estamos abiertos a cualquier resolución, sabemos que cualquier cosa puede pasar, tanto darnos cuenta que es lo mejor para los dos o que nuestra vida es estar juntos", dijo durante una entrevista con la revista Quién.

Erik Rubín dice que separación con Andrea Legarreta era necesaria

Erik Rubín señaló que tanto él como Andrea Legarreta estaban convencidos de que era algo necesario hacer una pausa en su relación.

Estamos los dos convencidos de que es algo que tenemos que hacer, que es la mejor opción, entonces ya de entrada, ahorita estamos mucho mejor, todo cambió a ser algo muy positivo Erik Rubín

Asimismo, Erik Rubín contó que él y Andrea Legarreta visitaron varios terapeutas y en todos les recomendaron la separación.

“Es algo que nos recomendaron desde hace algunos años y que es difícil tomar esa decisión. Vas con otra persona, con otra terapeuta y no sugirieron lo mismo, entonces llega un momento en el cual… seguíamos teniendo la misma situación, entonces ya no te queda de otra, no te puedes hacer tonto. Pero está bien, sabemos que es para algo positivo”, dijo a la publicación.

El músico señaló que siguen en el proceso y que están abiertos a ver qué más sigue en su relación.

"Ya vendrán otros pasos que tenemos que dar, pero abiertos y con el corazón, haciendo las cosas desde el amor y creo que todo está bien", expresó Erik Rubín.

Finalmente, Erik Rubín señaló que ya no le afectan los comentarios en su contra, incluso señaló que los rumores sobre Apio y él nunca le causaron ningún tipo de molestia, pues asegura que la gente da lo que tiene.