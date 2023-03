Alfredo Adame defiende su participación en la Marcha del Orgullo LGBT+ 2023: "la miento con cariño"

A absolutamente nadie le pareció que Alfredo Adame fuera elegido como embajador del la Marcha del Orgullo LGBT+ 2023, pues todos los señalan de ser un homofóbico violento, pero eso no le impidió al famoso defender su participación.

Durante la conferencia de la Marcha del Orgullo LGBT+ 2023, Alfredo Adame afirmó respetar todas las disidencias sexuales, afirmando que “todos somos seres humanos” e “hijos de Dios”, cuando su religión judeocristiana es homofóbica e intolerante.

Asimismo, Adame afirmó que su pleito con su hijo Sebastián, a quien ha rechazado por ser de la comunidad, son chismes inventados por la prensa de farándula.

“Cuando mi hijo Sebastián, a las 7:00 de la noche me habló y me dijo: ‘Papá, ¿te puedo ir a ver? Papá soy homosexual’, se me salieron dos lágrimas, me levanté de la cama y le dije: ‘Te amo, te respeto, te adoro y al primero que te falte al respeto le rompo la madre’”, dijo.

Asimismo, Alfredo Adame reconoció que su participación en la marcha del año pasado fue criticada porque únicamente se puso a recordar progenitoras; no obstante, señaló que fue “con todo respeto”: “si me ven mentando madres, pues ya saben que es con cariño y con respeto”.

Finalmente, el presidente del Comité Gay Pride LGBTTTI+ CDMX, Ángelo Diep, explicó que se invitó a Adame porque aceptó la homosexualidad de su hijo, lo cual es un buen ejemplo para los demás padres de México.

“He trabajado con Sebas, con su hijo, para mí es algo increíble que él como padre lo haya aceptado, lo haya apoyado, puesto que algún día pensé y algún día sueño y quiero con que mi papá también me acepte y creo que es una forma de que distintos padres se den cuenta de que no es imposible, que siempre el amor rompe esas barreras, esos muros”, dijo el defensor de Alfredo Adame.