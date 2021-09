Alexander Acha protesta contra el aborto: "La mujer tiene derechos, también el ser dentro de ella"

Alexander Acha, el hijo del cantante Emmanuel, causó polémica en redes luego de que fue a protestar en contra de la despenalización del aborto en México y emitir un mensaje en el cual aseguró que un legrado “no previene la violación ni la violencia a la mujer”.

Alexander Acha, quien hace un tiempo impactó al mundo con su rap y perreo “guadalupano”, subió a su Instagram unas fotos en las que está afuera de la Suprema Corte de Justicia de la Nación protestando en contra de la despenalización del aborto, mismas que acompañó de un largo mensaje.

Alexander Acha dice que el aborto es "atole con el dedo"

“El aborto no resuelve la ineficacia de los procesos de adopción, el aborto no previene una violación ni resuelve la inseguridad que sufre la mujer, no resuelve el machismo que la somete, el aborto no resuelve el problema de los niños en la calle, el aborto no previene un embarazo no deseado”, escribió Alexander Acha.

Un taurino #ProVida eso sí que es el respeto máximo a la congruencia. jajajajaja pic.twitter.com/2RJjjWHmP8 — Marco Vázquez (@MarcoVazzMu) September 13, 2021

“Cada uno de esos problemas necesita soluciones concretas. Es verdad. Pero el aborto no resuelve ninguna de ellas”, agregó el hijo de Emmanuel.

Por si fuera poco, Alexander Acha aseguró que el aborto es una “salida fácil” y que “como sociedad no merecemos atole con el dedo”.

Tras ello expresó: “La mujer tiene derechos, sí, pero también lo tiene el otro ser humano dentro de ella. La mujer puede decidir sobre su cuerpo, pero no sobre el de alguien más. La vida dentro de ella es una vida humana. Es ciencia. No es un tejido, ni otro órgano, es un ADN distinto a ella”.

Finalmente, Alexander Acha propuso que, en vez de abortar, las mujeres deberían tener al bebé y darlo en adopción.

“La maternidad si no es deseada, puede ser dada a otra familia dispuesta a cuidarlo. Necesitamos procesos eficientes. Viva la vida. Viva la mujer. Vivan los niños. ¡Viva México!”, finalizó.

"Somos seres humanos desde la concepción": #AlexanderAcha en contra de la despenalización del aborto. Escucha lo que el cantante dijo sobre el tema en una marcha.#PájarosEnElAlambre🐦 en #SaleElSol🌞: https://t.co/GhOyR6g1Ut pic.twitter.com/nu9Rk81GXx — Sale el Sol ☀️ (@saleelsoltv) September 14, 2021

rc