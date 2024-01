Bellakath tendrá serie en Netflix para contar su vida: 'Anhelaba tener unos Jordan'

La cantante Bellakath anunció que pronto saldrá su serie biográfica de Netflix, en donde contará episodios difíciles de su vida, como por ejemplo, cuando anhelaba tener unos tenis Jordan y no los podía comprar.

La intérprete de “Reggaeton Champagne”, publicó un video en redes sociales en el que contó esta breve anécdota de cómo no se podía comprar tenis Jordan para revelar que muy pronto tendrá su biopic para contar más detalles de su vida.

“Jamás me había puesto unos Jordan, yo puro pinch… Converse en la primaria, pero anhelaba tener unos Jordan. Estaba morrilla, no sabía cómo conseguirlos, no sabía cómo decirle a mis papás y para mí en ese entonces estaban muy caros. Una historia que después les voy a contar en mi serie de Netflix”, dijo Bellakath.

La reguetonera afirmó que no fue fácil el camino para poder llegar a ser una de las mexicanas más reconocidas en el género urbano.

“Voy a sacar mi serie de Netflix, va a estar muy perra. Tod ami vida, todo lo que tuve que pasar para estar aquí, porque nadie me lo regaló”, mencionó la cantante de “Gatita”.

¿Qué se sabe dela historia de Bellakath?

Bellakath ha estado activa en medios y en redes sociales desde hace tiempo y es que la cantante incursionó en la televisión hace unos años cuando participó en el programa de citas “Enamorándonos”, desde ahí su vida pública comenzó, pero parece que tiene muchas más cosas que contar.

Bellakath dice que México es un barrio Foto: Especial

Además, estudió derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y después decidió lanzarse como estrella de la música urbana.

Ballakath promete que tendrá muchas anécdotas que contar en su serie de Netflix, en la que hablará de su infancia, de su vida privada, seguramente también hablará de sus criticadas cirugías estéticas, así como de su familia, pues su hermana también está en la música, pero es DJ.