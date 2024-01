Gustavo Adolfo Infante le contesta a Bellakath: 'Cree que las cochinadas que escribe son arte'

Gustavo Adolfo Infante, titular del programa De Primera Mano, respondió a Ballakath, luego de que la cantante explotara contra los conductores de dicho programa por haber criticado su música.

En el matutino de Imagen TV, Sale el sol, Gustavo Adolfo Infante habló sobre los comentarios de la intérprete de “Reggaeton Champagne”.

“Se ve que no conoce todavía el negocio, está de piel muy sensible y en serio cree que las cochinadas que escribe y canta son arte, pues está bien”, dijo Gustavo Adolfo Infante.

El periodista indicó que lo que mencionó Bellakath sobre que en De Primera Mano le rogaron para que fuera al programa.

“Una bola de mentiras que cuando le rogamos para que viniera, yo ni quería que viniera y dice que le estuvimos rogando”, mencionó Gustavo Adolfo Infante.

Reprueban insultos de Bellakath a la periodista Addis Tuñón

Ana María Alvarado y Joanna Vega-Biestro respaldaron a Gustavo Adolfo Infante y señalaron que Bellakath se quejó del programa De Primera Mano exigiendo respeto, cuando lo que ella hizo fue insultar a una de las conductoras, Addis Tuñón, a quien llamó “pobre perr***”.

“Programa de porquería. Ya estoy harta. Todavía me acuerdo, cuando me rogaban a que fuera a su programa cuando pasó lo de la 'Gatita', me acuerdo como se arrastraban para pedirme una foto cuando terminó esa entrevista en su foro, y más la ridícula esa de cabello corto y cara redonda (Addis), esa perr*** se arrastraba más para pedirme una foto, y ahorita es la que peor habla de mí, pinche doble moral", dijo la cantante de reguetón.

En ese sentido, Joanna Vega-Biestro mencionó que si los únicos argumentos que tenía eran insultos, entonces ya había perdido en su postura.

Por su parte, Ana María Alvarado le pidió a Bellakath relajarse y entender que así es el medio del espectáculo y señaló que la cantante se puede defender y defender su música, pero no de la forma en la que lo hizo.