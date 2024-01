¿Bellakath defendió a Dani Flow? Esto dijo de las declaraciones misóginas de su amigo

La Bellakath, como es conocida en los mundos del perreo la ex participante de “Enamorándonos” Katherinne Huerta Díaz, emitió una serie de declaraciones respecto a la polémica por la cual su amigo Dani Flow fue cancelado, y las palabras de la cantante dejaron a todos los fans con mucho que pensar.

Por si no te acuerdas. Dani Flow dijo que Rix no violó a Nath Campos y además llamó criminales a las mujeres feministas que se manifiestan en las marchas.

Sigan haciendo famoso a cualquier p3ndejo.

El Dani Flow hasta ped0filos salió.pic.twitter.com/TmYUABaD3l — Chismosote (@ChismosoteTV) January 8, 2024

Por si fuera poco, afirmó que cometería abuso sexual pedófilo hacia las compañeras de escuela de su hija: “En 15 años de esta rima me voy a arrepentir, pero la vida es de momentos y los tengo que vivir. A mi hija jamás la tocaría, pero a sus compañeritas de la secundaria tal vez sí”.

Aunque Dani Flow salió a decir que “lo sacaron de contexto”, como suelen hacer los famosos tras emitir declaraciones que arruinan sus carrearas, la polémica sigue, por lo que la Bellakath fue cuestionada por la prensa respecto a lo ocurrido.

En un encuentro con la prensa, Bellakath afirmó que apoya a Dani Flow, pues es su compañero, perro dijo desconocer lo que había sucedido con él y la polémica, por lo que se negó a dar declaraciones sobre el tema.

“Ahorita estoy bien enfocada en mis cosas, no he tenido tiempo de meterme en chismes, he visto uno que otro video, pero habría yo que ver el podcast completo para poder opinas sobre el tema. Yo apoyo mucho a las mujeres, eso lo han visto todos en mis canciones, hago que se empoderen, pero también apoyo a mi compañero, entonces necesito ver qué fue lo que dijo y estudiarlo”, dijo.

Así mismo, aseguró que el público tiene todo el derecho de cancelar a cualquier artista si este hace algo funable y condenable ante la ley y la moral: “Lo entendería totalmente porque ellos son los que te posicionan y también son los que te quitan”.