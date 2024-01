¿Adiós corridos tumbados? Kali Uchis y Peso Pluma lanzan 'Igual Que un Ángel'

Este jueves, Kali Uchis estrenó Orquideas, su nuevo y ambicioso álbum donde juega con diversas texturas musicales para crear una llamativa obra que ha dado mucho de qué hablar. Con 14 canciones, conociamos ya tres temas del disco, los cuales a su manera fueron todo un éxito a través de las redes sociales al convertirse en sonidos virales.

Primero, la artista lanzó "Muñekita", un tema para perrear hasta el suelo, y posteriormente lanzó "Labios Mordidos", su sensual colaboración con Karol G y "Te Mata", donde da un giro de 180 grados al interpretar un estilo de nuevo bolero que por supuesto que puedes imaginar poniendo mientras haces el quehacer de la casa. Sin embargo, al momento de anunciar los temas el nombre más sorprendente a colaborar con ella fue el de Peso Pluma.

Kali Uchis y Peso Pluma lanzan "Igual Que un Ángel"

Si bien al inicio parecía una unión un tanto bizarra, gracias a las claras diferencias entre los estilos de ambos artistas, con el adelanto del nuevo tema de ambos, el público se encontró intrigado al encontrar un tema al estilo de Kali Uchis.

La canción lleva el título de "Igual Que un Ángel" y es una canción tierna sobre el amor, algo bastante diferente a lo que está acostumbrado el representante de los corridos tumbados a nivel internacional, quien suele tocar temas mucho más intensos, como la violencia y el ambiente del narcotráfico.

La reacción de la audiencia ante el nuevo tema, el cual se estrenó en conjunto al nuevo disco de la cantautora. En general, el público aplaudió la unión y celebró la manera en la que suena el cantante; incluso algunos mencionaron que "Peso Pluma se escuchó guapo en la canción de Kali". Te dejamos algunas reacciones y la letra de la canción.

Peso pluma yo nunca dije nada malo de ti y pura doble p (padre pluma) pic.twitter.com/Rj8OEKKKRY — 🐸 (@kevingaspar01) January 12, 2024

peso pluma se escuchó guapo en la canción con kali ……… pic.twitter.com/uT41S2sh0F — sho crt! (@nosoyitsjuanfer) January 12, 2024

Todos los fans de Peso Pluma escuchando "Igual que un angel" de Kali Uchis pic.twitter.com/rtzVoUOfHO — mar 🇲🇽 (@ppxmar) January 12, 2024

Igual que un ángel - Kali Uchis y Peso Pluma pic.twitter.com/Mv9pkilKm5 — uis 🌺 (@lsyuxduis) January 12, 2024

Letra de "Igual Que un Ángel"

Uh, uh, uh

Oh, oh, oh, oh

You should've seen the way she look igual que un ángel

Heaven's her residence y ella no se va a caer

They just can't reach you, princesita inalcanzable

Le rompieron el cora, pero nunca se la perdió, oh

Todos quieren plata, otros quieren fama

Un amor superficial (ah-ah, ah)

Pero ella quiere calma, no dañar su alma (ah-ah, ah)

Nunca se olvida de lo real

Un corazón como el tuyo está en extinción, oh-oh

Heaven must have sent you to earth

Un corazón como el tuyo está en extinción, uh-ah-uh

Heaven must have sent you to earth

La favorita de Dios, la favorita de Dios, and it shows

Sent from heaven down to earth

La favorita de Dios, la favorita de Dios, and she knows

Sent from heaven down to earth

Ya lo juraron amor y le fallaron

Ojitos secos de todo lo que lloraron

Pero ella no se rinde, sonríe aunque le duela

Porque personas como ella ya no quedan (oh-oh, oh, oh)

Todos quieren plata, otros quieren fama

Un amor superficial (ah-ah, ah)

Pero ella quiere calma, no dañar su alma (ah-ah, ah)

Nunca se olvida de lo real

Un corazón como el tuyo está en extinción, oh-oh

Heaven must have sent you to earth

Un corazón como el tuyo está en extinción, uh-ah-uh

Heaven must have sent you to earth

La favorita de Dios, la favorita de Dios, and it shows

Sent from heaven down to earth

La favorita de Dios, la favorita de Dios, and she knows

Sent from heaven down to earth

Uh, con esa actitud

Nadie la merece, quien la quiera querrese

Porque ella es luz, ahí nada que ver

No estaba a tú alcance y la nena es un ángel

Todos quieren plata, otros quieren fama

Un amor superficial (ah-ah, ah)

Pero ella quiere calma, no dañar su alma (ah-ah, ah)

Nunca se olvida de lo real

Un corazón como el tuyo está en extinción, oh-oh

Heaven must have sent you to earth (oh)

Un corazón como el tuyo está en extinción, uh-ah-uh

Heaven must have sent you to earth

La favorita de Dios, la favorita de Dios, and it shows

Sent from heaven down to earth

La favorita de Dios, la favorita de Dios, and she knows

Sent from heaven down to earth

Dios

She knows

La favorita de Dios

Favorita de Dios

She knows

La favorita de Dios