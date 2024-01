Bellakath explota contra Gustavo Adolfo Infante y Addis Tuñón: 'Les arde que sea compositora'

La cantante Bellakath explotó contra Gustavo Adolfo Infante y Addis Tuñón, del programa De primera mano, porque la criticaron en dicho programa.

La intérprete de “Gatita” publicó un live en su Instagram en el que se fue con todo contra los periodistas y señaló que editaron y manipularon sus declaraciones.

Asimismo, reclamó que en el programa la reportera le preguntó por el grado en que se deberían de tratar los compositores en la Sociedad de Autores y Compositores de México (SACM).

“Les arde que yo sea compositora y una reportera me pregunta: ‘Dicen unos compositores que deberían existir candados para que personas como tú no puedan componer’, y yo me mantuve a la línea, no sé de donde saco tanta compostura porque me dan ganas de darles un verg… y yo todavía le dije: ‘hasta tú puedes cantar’”, dijo Bellakath en su en vivo.

Bellakath asegura que en el programa De primera mano la denigraron y se lanzó contra Addis Tuñón y la llamó “pobre perr%$#”.

“Programa de porquería. Ya estoy harta. Todavía me acuerdo, cuando me rogaban a que fuera a su programa cuando pasó lo de la 'Gatita', me acuerdo como se arrastraban para pedirme una foto cuando terminó esa entrevista en su foro, y más la ridícula esa de cabello corto y cara redonda (Addis), esa perr&%$ se arrastraba más para pedirme una foto, y ahorita es la que peor habla de mí, pinche doble moral", dijo la cantante de reguetón.

Bellakath, visiblemente enojada, compartió un fragmento del programa en el que los conductores de De primera mano señalan que no se imaginan las conversaciones que podría tener ella con compositores como Alexander Acha, Reyli Barba, que no hacen composiciones explícitas, en comparación con “Reggaetón champange”.

“Es una canción, ¿por qué se enganchan tanto? Pobrecitos, como que a estos les hace falta sexo. Más a ese señor (Gustavo Adolfo Infante). Ellos sí denigran... ¿En qué te voy a denigrar yo a ti, perra? Te denigras peor hablando así de mí, neta no saben ni lo que dicen”, destacó la cantante, quien recibió el apoyo de sus fans.

Addis Tuñón le contesta a Beallakath

Addis Tuñón le contestó a Bellakath por decirle “pobre perr&%4” y es que la periodista escribió en redes sociales un breve mensaje en el que dice que la cantante no aguanta las críticas.

“Una gatita que no aguanta crítica con todo su fandom sale a insultar”, escribió la periodista en su cuenta de X.