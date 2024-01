Yeri Mua critica a fanáticas de k-pop y ellas responden en redes: "tienes la realidad bien alterada"

Yeri Mua había dejado a un lado su actitud polémica; sin embargo, recientemente sus comentarios han destacado por crear nuevamente opiniones divididas entre el público. Quizás la Yeri pelinegra ha vuelto a surgir, puesto que cada vez la creadora de contenido se atreve a lanzar comentarios más arriesgados, como sucedió en su pasado y ahora, el problema parece ser con las k-popers y amantes de la cultura asiática.

¿Qué dijo YeriMua sobre los idols coreanos?

Se popularizó entre las fans de los grupos de k-pop el extracto de un directo donde la joven de tan solo 22 años hace fuertes comentarios sobre qué opina de las chicas que la critican y que tienen en su foto de perfil los rostros de sus ídolos coreanos; la jarocha señaló con orgullo que ella sí tenía posibilidades de estar con ellos, a diferencia de las fanáticas.

"Tengo más probabilidades yo de cog*erme a esos famosos asiáticos cuando viajo por esos rumbos a que esas viejas criticonas se los coman" señaló Yeri al hablar de las personas que dejan comentarios negativos de ella y que aparentemente, tienen en comun por lo general llevar el retrato de coreanos en su foto de perfil.

De este modo, Yeri Mua continuó en la critica de las chicas, pues mencionó que quienes se encuentran detrás de este tipo de cuenta deben ser "viejas rancias" que no se arreglan y señaló que cuando ella llegue a Asia con sus atributos físicos, "no van a soportar" porque "todos se van a sorpender". Por ello, señaló que no la ataquen con esas fotos de perfil, ya que "se le van a antojar".

ay yeri mua, verdaderamente tienes la realidad bien alterada, de verdad se piensa que los coreanos van a andar detrás de ella 😭 me da mucha vergüenza perdón, no sé como alguien puede ser fan de esta persona pic.twitter.com/tbTMdyR57k — ◡̈ (@goldenbyjk_) January 25, 2024

En redes critican las declaraciones de Yeri Mua

Usuarios en redes sociales respondieron con molestia a los comentarios de la intérprete de "Brattputi" y señalaron que ella tampoco es el estandar de belleza en Corea, por lo que lo más probable es que no triunfe en aquel sitio, al contrario de lo que piensa.

Si bien hay gustos para todo tipo de cuerpos, es cierto que en Corea suelen gustar las siluetas extremadamente delgadas y no demasiado exhuberantes; además, el maquillaje y ropa suelen ser bastante más discretos que lo que está acostumbrada Yeri, sin mencionar que el look bellaco que le gusta en los hombres no es demasiado común tampoco.