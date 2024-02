Captan a Aislinn Derbez de la mano de Mauricio Ochmann ¿Ya regresaron? | FOTOS

Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann avivaron las esperanzas de que podrían reconciliarse, luego de que una revista los captara tomados de la mano en Madrid.

La revista Quien reveló las fotografías en las que Aislinn Derbez luce unos pantalones de mezclilla y una chamarra marrón, mientras que él usa una sudadera gris y pantalones negros. En las imágenes aparecen tomados de la mano mientras van caminando.

Las fotografías causaron gran revuelo, ya que los fans de la pareja no pueden creer que estas fotos se hayan publicado en redes sociales, pues aseguran que tienen la esperanza de que regresen a ser pareja, ya que era una de las más queridas del espectáculo.

¿Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann volvieron?

Aunque en las imágenes Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann se ven muy felices y enamorados, los fans están dudando de la veracidad de las fotos.

Algunos usuarios aseguran que se trata de unas fotos viejas, ya que señalan que Mauricio Ochmann se ve muy rejuvenecido.

Por otra parte, hay usuarios que aseguran que Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann están trabajando en una película juntos, es decir, interpretaran el papel de que son pareja.

“Están en un proyecto juntos. Y si no pues hacen bonita pareja y pues tienen una hija preciosa”, “Esa foto no es vieja y no están juntos tampoco. Están haciendo una película juntos”, “Ella aún lo ama lástima que es para la película”, “Esa foto se ve vieja”, fueron algunos de los comentarios de los usuarios de Internet.

Por el momento, ni Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann han confirmado su supuesta reconciliación, incluso ellos habían comentado en entrevistas que no tenían pensado volver, pero que siempre se tendrían cariño y se seguirían viendo, ya que tienen una hija en común.