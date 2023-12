Paulina Burrola revela que dejó a Mauricio Ochmann porque 'siempre estaba antes Aislinn Derbez'

Tal parece ser que una vez que pruebas a Aislinn Derbez no hay vuelta atrás, y que es el fentanilo de hecho mujer, pues Paulina Burrola, la ex novia de Mauricio Ochmann, aparentemente dejó al actor porque éste no dejaba de estar con la hija de Eugenio Derbez.

Cabe recordar que hace unos días Mauricio Ochmann le confirmó a la prensa que, luego de más de dos años de noviazgo, su relación con la modelo Paulina Burrola había terminado. Dijo que todo ocurrió en buenos términos, pero no contó los detalles respecto a lo que los llevó a terminar el romance.

"Paulina y yo ya no estamos juntos porque así pasa, las relaciones se terminan y nada, le deseo lo mejor y la quiero muchísimo y pues ya", dijo el famoso.

"Estoy muy contento con mis hijas y con las mamás de mis hijas y mi familia…”, destacó, afirmando que era soltero y que se llevaba muy bien con sus ex parejas.

Ahora, la revista "TV Notas" publicó una nota en la que se aseguró que una resunta fuente cercana a Paulina Burrola le afirmó que la ruptura fue culpa de que Mauricio Ochmann no pueda dejar de pensar en Aislinn.

De acuerdo con lo publicado, Burrola nunca habría estado del todo de acuerdo con la comunicación tan constante entre el actor y Aislinn, pero en las últimas fechas ese descontento aumentó, pues Ailinn Derbez iba con Mauricio para toda situación que se presentase.

También sugieren que los viajes que llegaron a emprender juntos, mientras ella ya era novia de Ochmann, fueron la gota que derramó el vaso.

“No estuvo de acuerdo con que Mauricio pasaba más tiempo con su ex que con ella… siempre estaba antes Aislinn”, dijo la fuente, generando polémica.

Previo a esta versión, Aislinn negó a la prensa toda posibilidad de que Paulina Mauricio hubieran terminado por su culpa, pues aseguró que la modelo siempre estuvo de acuerdo con la relación de madre y padre que compartían.

"Ay por Dios, nada que ver... yo no me meto en esos temas, ella me cae increíble, es adorable, siempre respetó a mi hija, la quiso muchísimo, estoy muy agradecida con ella por eso, por supuesto que no tiene nada que ver con eso porque ella siempre estuvo de acuerdo, ella siempre supo que él y yo éramos muy cercanos y, al contrario, lo tomó con la mejor actitud, con la mejor filosofía, es una mujer maravillosa, superabierta y amorosa. no tengo absolutamente nada malo que decir de ella", dijo a Ventaneando.