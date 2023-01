Mauricio Ochmann debuta como cantante y divide las críticas: "Canta mejor que Bad Bunny"

El actor Mauricio Ochmann debutó cómo cantante y lanzó su canción "En defensa propia".

Mauricio Ochmann estrenó completo el vídeo musical del tema y su voz desató opiniones encontradas.

Los fans de Mauricio Ochmann defendieron al actor y aplaudieron que haya seguido su sueño de ser un intérprete de música.

Usuarios dividen opiniones por canción de Mauricio Ochmann

Los seguidores del actor señalaron que Mauricio Ochmann lo hace mejor que algunos artistas internacionales como es el caso de Bad Bunny o Anuel.

"Canta mejor que Anuel, pero no están listos para esta conversación", "si Tokisha y Bad Bunny pueden por qué él no", "Tiene bonita voz, pero no estamos acostumbrados a ese género de música", señalaron los usuarios.

Mientras que otros usuarios indicaron que Mauricio Ochmann es una persona carismática, pero le sugirieron seguir por el camino de la actuación y no en el de la música.

"¿Talento? Esto es lo que menos tiene", "Mejor regresa a ser el Chema. Eres excelente actor la cantada no se te da", escribieron los usuarios.