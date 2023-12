Aislinn Derbez sería el motivo de la ruptura de Mauricio Ochmann y Paulina Burrola

La relación entre Mauricio Ochmann y Paulina Burrola concluyó recientemente, algo que la expareja de Aislinn Derbez dio a conocer en una entrevista en la que aclaró que su ruptura amorosa se había dado en los mejores términos, sin ahondar mucho en los motivos detrás de esta decisión.

Sin embargo, corren fuertes rumores que apuntan a que la culpable de de que dicha relación no haya florecido a pesar de todo el amor y pasión que se profesaban Ochmann y Burrola en redes sociales es nada más y nada menos que la hija de Eugenio Derbez.

¿Aislinn Derbez tuvo que ver con la ruptura de Mauricio Ochmann y Paulina Burrola?

Aunque en su momento el protagonista de "El Chema" pidió que no se generaran especulaciones en torno al cierre del hermoso ciclo que representó su relación con Paulina Burrola, hay fuertes rumores que indican que la tercera en discordia fue la mamá de la hija menor de Mauricio Ochmann.

No obstante, no hay nada que indique que los actores han retomado su vínculo romántico, ya que si bien suelen compartir imágenes juntos, esto siempre se debe a los recuerdos que se han empeñado en construir como familia para su hija.

Y aparentemente esto es lo que habría llevado a la ahora expareja de Mauricio Ochmann a terminar su relación con el galán, ya que, según un artículo publicado en la revista TVNotas, una persona cercana a Paulina Burrola confesó que ella no estaba de acuerdo en que Ochmann pasara más tiempo con la madre de su hija menor que con ella.

“Pero no estuvo de acuerdo con que Mauricio pasara más tiempo con su ex que con ella”, dijo la persona entrevistada.

En la enunciada publicación también se detalló que la guapa modelo fue quien decidió ponerle fin a su relación con Ochmann tras no soportar ver a su pareja viajar continuamente con su ex, y al no acceder a dejar de realizar estos momentos de convivencia con su hija menor, el actor no pudo refutar la ruptura.