¿Mauricio Ochmann y Aislinn Derbez se van a reconciliar? Por fin revelan la verdad

Después de que Mauricio Ochmann terminara su relación con Paulina Burrola, se especuló que tenía que ver con la cercana relación entre él y la madre de su hija, Aislinn Derbez, puesto que ambos compartieron las fiestas decembrinas con su pequeña y se especuló que esto podría significar un posible reencuentro entre la expareja.

Esto emocionó a los fanáticos de ambos, así como al público en general, quienes encontraron interesante el posible reencuentro amoroso; sin embargo, ambos actores finalmente han dado a conocer su versión de los hechos, cómo se encuentran sus corazones y si hay una reconciliación a la vista.

Esto dijo Mauricio Ochmann sobre si vovlería con Aislinn Derbez

El artista de 46 años trató de no decir demasiado sobre cómo fue la Navidad este año en compañia de su expareja y su hija Kailani; sin embargo, aseguró que "estuvo muy bonita".

“Yo la verdad es que estoy disfrutando mucho a mis hijas, disfrutando mucho el trabajo y disfrutando mucho a mí, así es que no tiene por qué haber una reconciliación porque no hay nada qué reconciliar, estamos muy bien, estamos muy contentos, somos una familia muy bonita, muy unida y todo muy bien” explicó Ochmann a los reporteros sobre su vida sentimental.

Por otro lado, Aislinn Derbez negó rotundamente la posibilidad de que se reconcilie sentimentalmente con su ex pareja: "No, somos buenos amigos, no esperen regresos” señaló de manera tajante. Sin embargo, la actriz señaló que aún está soltera y que no está cerrada a que llegue el amor a su vida, aunque no se tratará de su ex esposo.

¡Mauricio Ochmann descarta reconciliación amorosa con Aislinn Derbez, así lo comentó al ser cuestionado en su llegada al aeropuerto, donde también reveló que vivirá en España por unos meses! 😱❤️✈️📺 #VLA @AztecaUNO EN VIVO https://t.co/gQ6ToBhlaQ pic.twitter.com/WIw1miecxG — Venga la Alegría (@VengaLaAlegria) January 8, 2024

Mauricio Ochmann deja México

El actor reveló que se irá a España por situaciones laborales, por un par de meses: “Nos vamos a España, nos vamos a ir a vivir a España unos meses, vamos a estar haciendo dos proyectos allá, entonces estamos muy contentos, y ahí vamos para allá” señaló.