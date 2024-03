Ricardo Casares reaparece tras sufrir infarto y habla de su salud: 'estoy de pie'

Fue hace tan sólo unos días cuando al conductor de “Venga la Alegría”, Ricardo Casares, le dio un infarto a su corta edad. Aunque no ha revelado si tiene un historial de enfermedades cardiacas o si fue producto del estrés del trabajo, eso no le ha impedido a sus fans mandarle su apoyo y amor incondicional.

Ahora, este sábado 2 de marzo, Ricardo Casares reapareció en sus redes y compartió un mensaje en el que habla un poco de su estado de salud, además de que le dio esperanzas a sus seguidores por el post que hizo.

Fue a través de una publicación compartida en su cuenta de Instagram, que Ricardo Casares agradeció el ánimo que ha recibido de sus seres queridos, quienes lo han impulsado a seguir adelante.

“A todos mis amigos y familia que me han enseñado a salir adelante, a toda la gente que con sus mensajes y amor me decían que me levantara, estoy de pie y el próximo round va por todos ustedes. Muchísimas gracias los quiero”, escribió el famoso presentador de la tv abierta en su Instagram.

Ricardo Casares acompañó su emotivo mensaje con un video extraído de la película “Rocky”, en el que Mickey Goldmill le da su discurso motivador a Rocky cuando estuvo a punto de ‘tirar la toalla’.

“Creo que la gente se muere cuando ya no quiere vivir más. Poco a poco perdemos a nuestros amigos, los perdemos todo hasta que nos decimos: ‘¿Para qué diablos vivo? No tengo razón para vivir’”, dice parte del mensaje de “Rocky” compartido por Ricardo Casares.

Como era de esperarse, la publicación de Ricardo Casares se llenó de comentarios de apoyo como: “Amigo eres alguien especial e importante en la vida de muchos, en la mía mucho más. La vida te puso una prueba y la superaste, aprovéchala”, “Venga Ricky!!!! Aquí estaremos para acompañarte en la esquina del ring!” y “Nunca te dejaremos solo, siempre juntos todos juntos”.