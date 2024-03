Silvia Pinal es la última diva de México y su estado de salud preocupó una vez más al público del país, ya que fue ingresada al hospital de emergencia después de presentar sangrado en una llaga de la espalda tras atender una revisión de rutina. Ahora, todos se cuestionan cuál es el estado de salud de la actriz de 94 años, quien ha dejado un legado imborrable en el mundo del espectáculo a través de su participación en las artes dramáticas, así como los dramas detrás de su familia.

Son Enrique Guzmán Jr. y la cuidadora de Silvia Pinal, Efigenia Ramos, quienes acompañan durante estos duros momentos a la famosa. Silvia Pasquel se encuentra actualmente en Monterrey y Alejanda Guzmán, en Estados Unidos, donde se presentará este fin de semana. Cabe recordar que la mujer fue ingresada en el nosocomio a finales del año pasado, tras presentar problemas para respirar; sin embargo, logró superar la enfermedad en aquel momento; ahora, la artista presenta un diferente problema de salud.

El estado de la salud actual de Silvia Pinal

Fue el miércoles pasado cuando reingresó Silvia Pinal al hospital por una revisión médica para revisar el estado de salud de sus pulmones; los profesionales se han encargado de curar la llaga de su espalda, sin embargo, no puede estar expuesta, puesto que la herida podría infectarse. Su estadía en el hospital es consecuencia de los cuidados que deben realizarse mientras la llaga de 4 centímetros cierra, aunque posiblemente sea suturada.

Luis Enrique Guzmán Jr. señaló que la artista está "más fuerte que nunca, muerta de la risa" y en un buen estado de salud, pues asegura que cuando está con ella, su intención es siempre "hacerla reír y que la pase bien". Asimismo, el hijo de la famosa aseguró que llevaba casi dos meses con la herida y fue internada con la intención de que la misma fuera lavada y curada por completo.

"Es la llaga con la que salió del hospital" asegura la cuidadora de Silvia Pinal, quien puntualiza que la misma se creó debido a la posición en la que estuvo por mucho tiempo, ya que no podían moverla hace dos meses, cuando fue internada en diciembre por problemas en los pulmones. Asimismo, señalan que no fue ingresada a algun procedimiento quirúrgico, por lo cual no necesitaría una dieta en específico.