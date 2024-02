¿Qué conductora va a reemplazar a Ricardo Casares en la gala de los Premios Oscar 2024?

El conductor Ricardo Casares le dio el susto a sus fans, pues a sus 43 años le dio tremendo infarto por el cual muchos pensaron que ya no la iba a contar. Para su fortuna, el famoso la libró y ya está mejor, pero no va a ser posible que lo vean durante la gala de los premios Oscar 2024.

“Todavía no se les va a hacer, aquí estoy. Gracias a mis compañeros, gracias a todos los que reaccionaron puntual y aquí estoy. Todavía estoy bastante amoladón, me duele todo, pero los quiero mucho y pronto estaré ahí con ustedes. Les debo un cachito la vida a todos”, dijo Ricardo Casares en un breve video para calmar a sus fans.

El muy cercano 10 de marzo se realizarán los premios Oscar 2024, en los cuales se va a premiar a lo mejor del séptimo arte en todo el mundo. Ricardo Casares había sido conductor en la gala de TV Azteca de los galardones en al menos 20 ocasiones; sin embargo, este año la gente se va a aquedar con las ganas de verlo, pues se tiene que acabar de recuperar para sí regresar al “jale”.

¿Quién va a reemplazar a Ricardo Casares en los Oscar 2024?

Es por ello que en redes sociales ya están circulando los rumores de la identidad de la persona que lo podría reemplazar durante la transmisión de los Oscar 2024.

De acuerdo con la influencer de espectáculos “La Tía Sandra”, será la mismísima Vanessa Claudio, actualmente conductora de “Al Extremo”, sería quien reemplace a Ricardo Casares. Sin embargo, señaló que lo que le impide serlo es que necesita una acreditación para estar en los Oscar 2024, la cual posiblemente es muy difícil de sacar.

De ser real este chisme, Vanessa Claudio estaría en la transmisión de TV Azteca de los premios Oscar 2024 junto a la chismóloga Linet Puente, “El Capi” Pérez y Javier Ibarreche ante las cámaras o en la alfombra roja.

“Ricardo y yo hemos trabajado muchos año, es de los mejores amigos y compañeros que pueden tener. Se me formó un nudo en la garganta, no te lo puedo negar, entonces fue una mañana tensa, pero gracias a que salió muy bien de la operación. Él se sentía mal, sí se infartó, está confirmado, me dijeron que fue fuerte ese camino al hospital, era más difícil pedir una ambulancia y por eso lo llevaron los paramédicos de Azteca”, dijo Vanessa Claudio respecto al infarto de Ricardo Casares.