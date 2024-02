La dolorosa reacción de Clovis al enterarse del encuentro íntimo entre Aleska y Christian Estrada

Hace un par de semanas, La Casa de los Famosos 2024 celebró el día del amor y la amistad en la casa y con ello, dio la oportunidad a Aleska Génesis de encontrarse con Cristian Estrada, con quién asegura haberse flechado en la primera semana de conocerse a pesar de que él fue el primer eliminado de la casa. Esto en su momento causó sorpresa entre el público, que no entendía porqué le daban ese favoritismo a la reciente pareja, quiénes sin embargo no desaprovecharon el espacio y se la pasaron más que bien al tener varios encuentros íntimos en diferentes partes de la suite de líder ese martes en la noche.

Ahora, La Casa de los Famosos 2024 retoma el tema al compartir el video del encuentro entre Aleska Génesis y Cristian Estrada, con el resto de los integrantes de la casa en la sexta semana. Esto claro que causó una reacción en Clovis, que hasta hace poco seguía persiguiendo a la exnovia de Nicky Jam, pues deseaba entrar en una relación con ella; sin embargo lo que vio en definitiva lo decepcionó y esto lo mostró a través de su reacción.

Lo necesario es q Clovis se aleje de Aleska.... lo manipuladora q es.... #LCDLF4 pic.twitter.com/1o7ZleKjLO — Vero 🤍🌬️🐼 (@VeroLinda2021) February 20, 2024

El reality realizó una noche de películas para los famosos donde hubo la oportunidad de que los integrantes vieran momentos que definitivamente llamaron la atención del público a lo largo de las seis semanas que lleva La Casa de los Famosos 2024 en transmisión y rápidamente señalaron que debían de ver aquella referencia al encuentro entre Aleska y Christian el 14 de febrero en la suite, la cual les cedió un Lupillo en dicha semana solamente por un día.

Así reaccionó Clovis al encuentro íntimo entre Christian y Aleska

Podemos ver una recapitulación del encuentro entre Christian y Aleska en el patio de La Casa de los Famosos, mientras que también somos testigos de la reacción de Clovis. Nadie esperaba que el reality hiciera un montaje donde enseña las escenas íntimas entre Aleska y Cristian, mientras que Clovis se encuentra preparándole el tierno regalo que le ofreció a la modelo apenas unos días después con la intención de conquistar su corazón.

Ante este hecho, el auditorio, conformado por la celebridades que restan en reality, estalló en risas y gritos, pues no podían creer la pasión con la que se besaban y abrazaban los dos famosos que tan solo se conocieron por una semana y la cámara también apuntaba al rostro de Clovis quien no sabía que esto había sucedido, por lo que en su rostro era evidente la decepción al saber una vez más que la joven modelo en realidad nunca lo consideró.

ESTA HUMILLACIÓN A NIVEL MUNDIAL DE ALESKA ES CINE SEÑORES 🤣 🎥



NO SABIA ALESKA DONDE METER LA CARA DE TODA LA VERGÜENZA 🤡



Al fin mi 🦜 abrió los ojos #LCDLF4 pic.twitter.com/sv01FVKbW0 — Bandida 🖤 🦜🇵🇷 (@bandidablack_13) February 29, 2024

Aleska Génesis, por su parte, se muestra apenada mientras corre el video y al finalizar, Clovis asegura que no volverá a caer con la misma piedra, pero también indica que aprendió que siempre se debe dar todo en el amor aunque el final no sea cómo lo esperas. Esto sorprendió al público de La Casa de los Famosos 2024, que han señaló que Aleska quedó expuesta debido a que en otras ocasiones se notaba como ella no cerraba del todo la puerta al integrante del Cuarto Tierra, a pesar de que evidentemente no estaba interesada en él.