Las palabras de Carlos Gómez tras ser eliminado de La Casa de los Famosos 2024: 'he evolucionado en 48 horas'

Esta semana sucedió algo impactante en La Casa de los Famosos, cuando Carlos García fue expulsado tras golpear a Romeh de un momento a otro al finalizar la gala del viernes. El joven perdió sus cabales cuando se enfrentaron en los vestidores los integrantes del equipo Fuagua con Romeh y Clovis de Tierra y comenzó una discusión sobre lo que se había dicho en el posicionamiento por parte de Clovis a Guty y a La Melaza; el momento en el que Carlos golpea brutalmente a Romeh fue censurado por la transmisión oficial del reality, pues señalaron que ellos no están de acuerdo con las demostraciones de violencia y que esta situación no iba para nada en concordancia con los ideales de la misma.

Sin embargo dieron la oportunidad eliminado de la casa de ofrecer unas disculpas al público y dar unas últimas palabras a sus compañeros del reality lo cual muchos usuarios señalaron que no era del todo justo ya que cuando Thalí abandonó el reality, no se le permitió hablar con nadie posterior a su salida a pesar de que no hubo violencia en esa situación. Carlos conversó con los conductores de La Casa de los Famosos 2024 para hablar de cómo la situación que atravesó el pasado viernes fue la respuesta a un impulso y no algo que lo represente.

Carlos pide perdón por sus acciones en La Casa de los Famosos 2024

Carlos confesó que se sentía "apenado" tanto con el público como con lo integrantes de la casa y todos los que componen al reality y ofreció disculpas a Romeh y a su familia. él asegura que "hay un antes y un después" en su persona ya que a través del formato de la casa se vio envuelto en situaciones extremas y asegura que "ha evolucionado en 48 horas".

"Yo lo viví como un mal sueño, como un impulso inconsciente de la situación" puntualizó y aseguró que hay una energia diferente dentro del reality. El deportista comentó que si bien siempre trató de mantener el control, vivió un "momento de no estar consciente".

Carlos da unas últimas palabras a los habitantes de La Casa

Carlos Gómez tuvo la oportunidad de dar un mensaje a sus compañeros por última vez durante la duración restante de La Casa de los Famosos 2024, donde señaló "les pido disculpas, por lo sucedido, me siento muy apenado por lo que sucedió" y señaló que pagó el precio más alto al salir de un a competencia en la que deseaba permanecer. Además, indicó que es mejor "no tomar nada personal" y "disfrutar el juego" además de señalar que "el dialogo siempre es la mejor opción".