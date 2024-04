Hija de Chalino Sánchez afirma que 'nadie va a saber' lo que decía la misteriosa nota que le dieron a su padre

Todo mundo conoce la historia de Chalino Sánchez y la misteriosa nota que le hicieron llegar en el que fue el último concierto que dio en vida: 15 de mayo de 1992, en el Salón Buganvilias, de Culiacán, Sinaloa, le dieron un papelito que leyó con absoluto terror. Poco después fue encontrado muerto.

Absolutamente todos han teorizado respecto a lo que decía aquel papelito: muchos afirman que era una amenaza de muerte, mientras que otros señalan que directamente decía que al terminar su actuación iba a ser baleado con plomo, tal y como le pasó.

No obstante, la hija de Chalino Sánchez, Cynthia, decidió hacerse la interesante y tratar de figurar como influencer, pues hizo un video en el que afirmó que nadie nunca en la vida sabrá lo que decía aquel papel, el cual aparentemente conoce o leyó.

En sus redes sociales, Cynthia decidió responder a la duda de un seguidor, quien posiblemente ve sus redes para recordar la grandeza de Chalino: "Yo tengo una pregunta y disculpa, no quiero ofenderte: quisiera saber qué decía la nota que le dieron a tu papá en un concierto".

La hija de Chalino comentó que le hacen mucho esa pregunta: "Tal vez yo veo el video demasiadas veces el video al día que yo ya me la sé de memoria, pero pues se las voy a contestar".

"En el video se ve donde a mi papá le entregan la nota, él la lee y la tira al piso… no hay cómo saber, nadie va a saber", remarcó dejando claro que ni ella conoce el contenido de ese papel.

"Yo sé que ha habido personas que andan de mentirosillas que dicen, 'Es que yo sí supe' o 'A mí me entregó la nota'. En el video se ve, el video no está editado como para que no saliera", abundó.

"No se lo entrega a ni un músico ni nadie, lo agarra y lo tira al piso. Cualquier persona que les anden diciendo que ellos vieron el papel, les están echando mentiras, no les crean", remarcó la hija de Chalino Sánchez.