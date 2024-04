¿Dónde ver 'Lovely Runner'? El emocional kdrama cuya historia comparan con la de Jonghyun de SHINee

Los doramas se han convertido sucesos que marcan la cultura pop coreana, pues cada vez tienen más presencia incluso a nivel internacional y esto genera que al verlos cada vez más personas, se generen nuevas expectativas e ideas. Parece que Lovely Runner se ha convertido en uno de esos k-dramas que fascinan a las masas.

A pesar del gran recibimiento, la polémica no puede faltar en este drama coreano, puesto que quienes han visto Lovely Runner y conocen un poco más sobre la historia de los idols en Corea, no han podido evitar encontrar similitudes entre el programa y la vida de Jonghyun, cantante de la boyband SHINee que se quitó la vida en 2017.

Tráiler de 'Lovely Runner'

¿De qué trata 'Lovely Runner'?

"El trágico final del popular actor Ryoo lleva a Im a viajar en el tiempo para evitar su destino. ¿Pero se puede alterar el propio destino?" cuestiona IMDB sobre la trama de Lovely Runner, serie que comenzó a transmitirse este 9 de abril y ya se ha convertido en una serie que el público no se quiere perder.

La serie es protagonizada por Kim Hye Yoon, quien da vida a la fanática que regresará al pasado para salvar a su idol y Byeon Woo Seok como el aclamado idol que pierde la vida al no encontrar otra solución para terminar con aquello que lo atormenta. Como otros dramas coreanos actuales, la historia salió de una novela llamada The Best of Tomorrow, que generó importantes números en el pasado por su historia cautivadora y sensible.

¿Dónde ver Lovely Runner?

Lovely Runner está disponible en Vicky, el sitio especializado en kdramas al que puedes acceder de manera gratuita o con suscripción. En este sentido, no podrás encontrar la serie en Netflix, Prime Video u otra plataforma como Max.

¿Qué pasó con Jonghyun de SHINee?

Kim Jonghyun fue hallado sin signos vitales al interior de su departamento ubicado al sur de Seúl. El primer reporte informó que fue encontrado en estado de paro cardiorrespiratorio, por lo tanto fue trasladado inmediatamente a un centro sanitario, donde lucharon sin éxito alguno por salvarle la vida.

Al parecer, los seguidores de la banda SHINee encuentran el parecido entre las historias porque el kdrama toca de manera profunda pero sensible el tema del suicidio en las celebridades y idols, aunque aún hay más. La trama transporta a la protagonista al año 2008, mismo en que Jonghyun hizo su debut con SHINee; además de esto, el primer episodio fue emitido el 8 de abril de 2024, fecha en la que el fallecido cantante habría cumplido 34 años, la misma edad que tiene el personaje principal en la línea temporal de la serie.

En este sentido, los seguidores se cuestionan su Lovely Runner trata de sensibilizar sobre el tema de suicidios en idols o si ha utilizado con morbo la tragedia de la muerte de Jonghyun, cuyo fallecimiento fue un duro golpe en el mundo del kpop. La productora del dorama que sigue en emisión niega que hubieran malas intenciones detrás.