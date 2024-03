¿Dónde y cuándo ver 'Ella era bonita'? El drama coreano de Park Seo-joon llega a la TV abierta

Los doramas cada vez ganan más terreno, pues ahora el canal cinco estarenará un nuevo drama coreano que para muchos, recuerda a la historia de Betty, la fea. Se trata de Ella era bonita; si bien esta serie no es nueva, pues muchos amantes de los k-dramas podrán recordarla, en definitiva se trata de una historia memorable para muchos.

La serie de Park Seo-joon cuenta con 16 episodios de una duración aproximada de 70 minutos. La primera emisión de esta serie con miles de fanáticos fue en septiembre del 2015; ahora, catorce años después, volveremos a ver Ella era bonita, ahora en tv abierta.

Tráiler de 'Ella era bonita'

¿De qué trata 'Ella era bonita'?

Kim Hye Jin (Hwang Jung Eum) fue una chica muy bonita de una familia rica, al pasar el tiempo conoce a Ji Sung Joon (Park Seo Joon) un chico con baja autoestima por su notable sobrepeso además de un trauma que solo Hye Jin puede controlar, hasta que él se va a Estados Unidos. Mientras pasa todo ese tiempo la editorial de la familia de Hye Jin fue a la quiebra, con lo que experimentó dificultades tanto económicas como en belleza, heredando la psoriasis de su padre en la cara.

Pasados unos años los dos decidieron volver a reunirse, ya que Sung Joon regresa a Corea como el editor de una revista de moda, totalmente guapo y exitoso. Pero Sung Joon fue incapaz de reconocer a Hye Jin que, avergonzada de su apariencia, decide pedirle a Min Ha Ri (Go Joon Hee), su mejor amiga que se haga pasar por ella, sin embargo Hye Jin encuentra trabajo en la oficina de redacción de la revista de moda The Most, donde Sung Joon es el redactor jefe adjunto.

¿Dónde y cuándo ver 'Ella era bonita'?

Actualmente, la serie está disponible a través de Max, Prime Video y Viki. Sin embargo, una buena noticia para quienes aún miran televisión es que la serie estará disponible en el Canal 5 a las 16:30 horas, de lunes a viernes.

Reparto de 'Ella era bonita'