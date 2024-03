¿Dónde ver 'Wonderful World'? El nuevo k-drama de Cha Eun Woo que no está en Netflix

No cabe duda que los kdramas en la actualidad son la mejor manera de entretenimiento recientemente, ya que sus talentosos artistas se convierten en ídolos que la audiencia disfruta ver en otros materiales; así sucede con Cha Eun Woo, quien recientemente encabezó el elenco de A good day to be a dog y ahora recibe ude nueva cuenta una calurosa acogida entre los aficionados de los doramas con su nuevo proyecto, Wonderful World.

Al actor lo pudimos ver anteriormente en otros exitosos doramas, como Belleza Verdadera, donde da vida a un chico frio que trata de mantener un bajo perfil y ocultar su sensibilidad al no permitir cercanía. Cabe destacar que Cha Eun Woo es miembro del grupo de kpop, Astro y tiene apenas 26 años, pero lleva ya un tiempo en la industria de los kdramas; ahora, sorprende al público con su reciente proyecto, Wonderful World, donde comparte cámara con Im Se Mi y Kim Nam Joo.

Tráiler de "Wonderful World"

¿De qué trata "Wonderful World"?

La nueva serie coreana cuenta la historia de Eun Soo Hyun (Kim Nam Joo), mujer que pierde a su hijo en un trágico accidente y busca la venganza como la mejor medicina después de que el culpable escapara de la ley a través de vacios legales. Por su parte, Cha Eun Woo interpreta a Kwon Sun Yool, quien es un joven que abandonó la carrera de medicina y se verá envuelto de una manera inesperada con la historia de la madre en busca de justicia tras la muerte inesperada de su hijo.

La serie apenas va en su segundo capitulo después de su estreno y ya es todo un éxito, puesto que el público aplaude la interesante historia llena de dolor, venganza y amor que podemos ver en la serie. Además, puede ser que descubramos tintes ocuros en el nuevo personaje del integrante de Astro ¿será el villano en esta ocasión?

| ART |



Starnews Korea sobre el episodio 2 de #WonderfulWorld en Naver



“'Wonderful World' mostró su poder al registrar el índice de audiencia más alto del 7.2% en sólo dos episodios. Registró un índice de audiencia del 6.1% a nivel nacional y en el área metropolitana



(+) pic.twitter.com/vY8TEV1wQ2 — ASTRO WORLD (@ASTROworldland) March 3, 2024

¿Dónde ver "Wonderful World" en linea?

El nuevo dorama de Cha Eun Woo es un deleite para el público amante de los doramas, el cual se estrenó este 1 de amrzo a través de la cadena de televisión coreana MBC. Sin embargo, la misma está disponible en Disney +, la exitosa plataforma de streaming de la enorme compañía de entretenimiento representada por un amigable ratón.

Lamentablemente, el contenido aún no está disponible en latinoamérica, por lo que habrá que esperar para que el servicio abra la opciones para países como México o Perú para disfrutar de Wonderful World, donde Cha Eun Woo seguramente volverá a conquistar los corazones de la audiencia.

Reparto de "Wonderful World"