'La Esposa Muda del CEO' ¿Cuál es el final del drama y porqué dejó un mal sabor de boca a los usuarios?

La esposa muda del CEO es uno de los doramas que ha conseguido tener éxito en línea; la apasionante historia de una mujer que no puede hablar y que es pareja de un hombre frío con ella cautivó al público entero y por ellos todos se preguntaban dónde ver la historia y si estaría disponible a través de Netflix o alguna otra plataforma convencional.

La serie se viralizó gracias a Tik Tok, puesto que impactantes escenas del drama publicados en cortos fragmentos llamaron la atención del público de manera masiva; su popularidad se entendió también en Latinoamérica gracias a que se llegó a publicar el contenido con subtítulos al español, a pesar deno contar con un doblaje hasta el momento.

¿De qué trata "La esposa muda del CEO?

La esposa muda del CEO es una serie china que se centra en una mujer que no puede hablar, quien está casada con un empresario millonario y es víctima de sus abusos. Ella se ve obligada a permanecer con él a pesar de los maltratos y las infidelidades. Esta intensa historia llena de celos, intriga y violencia logó cautivar a la audiencia, quienes ahora conocen la historia completa, con el polémico final de la serie incluído.

¿Cuál es el final de "La Esposa Muda del CEO"?

En el último episodio, la protagonista, quien para ese momento ya habla, rechaza a un hombre que la apoyó y se queda con su esposo, quien cambió aunque al principio la maltrataba. Esto generó sorpresa y algo de descontento en el público, puesto que deseaban ver a la joven vivir una vida feliz alejada del hombre que una vez la daño.

A pesar de ello, en el final te dan a entender que la relación entre ambos personajes mejoró y por ello, se usa la idea de que al final el matrimonio logró ser feliz a pesar de todas las infidelidades y problemas que se vivieron a través de la historia.

Mira aquí el final de "La Esposa Muda del CEO"

Tras el final del dorama, el público comentó: "Espero y no sea el final por qué para nada me gusto como se va a quedar con el wey que la lastimo no no no", "la única manera de acabar con alguien que te hizo tanto daño es perdiendo la memoria jajaja" y "no puede terminar así" fueron algunos de los comentarios de las seguidoras de la historia.