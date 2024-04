Critican a Danna Paola por despreciar a México y preferir a España: 'Que se vaya' | VIDEO

La cantante Danna Paola está siendo criticada porque hizo declaraciones en las que desprecia a México y prefiere a España.

La artista mexicana asistió a un programa de España en donde le hicieron una dinámica de preguntas rápidas para que ella respondiera lo primero que se le viniera a la mente.

En la entrevista le pregunta a Danna Paola que a cuál país prefiere si a México o a España, a lo que la intérprete de “Agüita” responde rápidamente que España. Después le cuestionan si prefiere sugar daddy y sugar mommy y el responde que la segunda opción.

Tunden a Danna Paola por preferir a España en lugar de México

La entrevista generó indignación entre los fans mexicanos de Danna Paola, quienes la acusaron de verse peor que Yahritza y su Esencia y hasta pero que Ángela Aguilar, artistas que también han expresado su desprecio por México y los fans nunca los han podido perdonar.

danna paola prefiriendo a españa antes que a su propio país, es una ridicula pic.twitter.com/IF1Z4MeLAJ — ✰ rae (@maldecision) April 18, 2024

“Desde hoy me declaro hater de Danna Paola”, “Ni Ángela Aguilar se atrevió a tanto”, “El manager de Danna Paola escuchándola hacer un Yaritza y su Esencia en plena gira de promoción”, “Eso no pensabas cuando en México hiciste tu carrera”, “Danna Paola prefiriendo a España antes que a su propio país, es una ridícula”, “Ay Danna Paola, si no entras a los charts de tu país, menos a los de España”, “Si a los de Yahritza y su esencia los megafunaron y cancelaron por decir que no les gusta la comida mexicana, la que le espera a Danna Paola por decir que prefiere a España que a México”, fueron algunos de los comentarios de los usuarios de Internet.

Danna Paola viene saliendo de una funa, luego de que se peleara con una mujer trans en X (Twitter) por el nombre de usuario, pues la cantante quería que ella le dejara usar el usuario de @danna, pero la mujer se reusó y la artista pidió a sus fans que la ayudaran, pues sus seguidores fueron a atacar y amenazar a la mujer trans y por eso criticaron a Danna Paola, hasta tuvo que salir a ofrecer disculpas.