Le destruyen el cabello a Yeri Mua y se queda pelona: "Me trasquilaron" | FOTOS

Este martes, Yeri Mua mostró una nueva faceta de su cabello, la cual lamentablemente no fue elegida por la influencer, sino que surgió después de que la cantante asistiera a un salón de belleza en Colombia que lamentablemente arruinó su cabello, aunque tardó en notarlo debido a las extensiones que llevaba puestas.

Aunque algunas seguidoras le dijeron que podía demoandar al salón de belleza, aseguró que no lo creía necesario e incluso recordó que ella llegó a quema accidentamente el cabello de una tía en el pasado; sin embargo, también señaló que estaba muy triste por su nuevo largo y que se sentía "rara" pues nunca le ha gustado el cabello corto.

Yo te entiendo @yerimua 😭🥺 pronto tendrás de nuevo tu pelatzo de mujer💖 pic.twitter.com/h5Ko34dv3D — Jøss🌸 (@JossxCry) February 7, 2024

Así luce el cabello de Yeri Mua corto

Yeri Mua mostró su nuevo cabello a sus seguidoras a través de un directo por medio de la plataforma de Instagram; ahí, enseñó primero la parte frontal y señaló que el fleco fue lo que logró salvarse mejor; sin embargo, la verdadera pesadilla apareció cuando se dio la vuelta y reveló que en la parte baja de la nuca tiene varios mechones que han sido completamente quemados.

La joven señaló que se siente rara con este nuevo estilo y que simplemente, no es algo que le acomode y señaló que tiene varias partes del cabello muertas, además que tardará años en que su pelo se recuepere. De este modo, asegura que no regresará a su cabello negro pero tampoco seguira con el tono rojo, sino que buscará un castaño cobrizo para buscar algo que no dañe tanto a su cabello.

Así luce el cabello de Yeri Mua. Especial

Así luce el cabello de Yeri Mua por detrás. Especial

¿Cómo le quemaron el cabello a Yeri Mua?

"Vamos a ponernos todos los tratamientos que podamos, hacer todo lo que podemos para que crezca" señaló Yeri Mua. En la noche de este lunes, Yeri comentó que "ya no le sale ni una coleta" y que en un salón colombiano donde se rotocó el tinte, le hicieron el tratmiento sobre la extensión. "Yo me confié porque estaba en un lugar acá y resulta que me lo quemaron todo" señaló a través de sus historias anteriormente. Sin embargo, en el directo de hoy señala que ya lloró lo que tenía que llorar.

Fanáticas de Yeri Mua opinan sobre su nuevo estilo

Las fanáticas de Yeri Mua mostraron su apoyo ante la situación que atraviesa la influencer, puesto que señalaron que la joven en realidad luce hermosa con ese tipo de corte de pelo: "te ves increible con tu cabello corto", "te ves hermosa", "Yeri de pelo corto es mi nuevo crush" y "mana te ves muy preciosa y tierna con el cabello corto" han sido algunos de los tiernos comentarios que acompañaron a lo que le sucedió a Yeri Mua.