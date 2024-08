Yeri Mua se burla del cuerpo de Bellakath en el VIDEO de 'Traka' y la critican: 'Es una bajeza'

Este jueves, Yeri Mua estrenó el video oficial de su canción "Traka", en la que lanza un dardo a Bellakath mientras busca colocarse como la 'reina del reggaetón mexa', una corona que se disputa con 'la gatita' desde hace ya varios meses.

La rivalidad entre Bellakath y Yeri Mua parece que no terminará pronto, pues las jóvenes no dudan en lanzarse indirectas y mensajes contra la otra. Sin embargo, la reciente acción de la 'Bratz jarocha' dividió la opinión del público.

En su nuevo video 'Traka', la pelirroja se burla de su 'enemiga' y de su físico. Desde antes del estreno, se sabía que la canción iba dedicada a su compañera de género musical, pues en el pasado había asegurado que era un regalo para la pelinegra.

Video oficial de 'Traka'

Yeri Mua lanza cruda indirecta a Bellakath en su nuevo video

Desde que hace Yeri Mua compartió un extracto de "Traka" en redes sociales, el público comenzó a decir que la canción iba dedicada a Bellakath, pues en el tema la cantante dice "a mi me operaron bien, a ti te operaron mal", lo cual muchos aseguraban que tenía que ver con la reggaetonera, quien ha tenido varias operaciones con resultados que no han agradado del todo al público.

Si bien este rumor ya había sido confirmado en el pasado, Yeri Mua lanzó un duro golpe a Bellakath al aparecer en una escena con un enterizo como el que viste la intérprete de "Tuma" en sus presentaciones, así como lo que simulan ser unos enormes implantes en el trasero.

Por un lado, los fanáticos de Yeri Cruz Varela, nombre real de la veracruzana, encontraron bastante gracioso cómo la famosa se burló de la licenciada; sin embargo, no para todos fue así, pues en redes sociales regresaron las opiniones de quienes piden que no se hable de cuerpos ajenos.

Yeri Mua se burla del físico de Bellakath. X (antes Twitter)

"Es una bajeza", "no tiene ningún sentido de respeto hacia nadie" y "sobrepasó los límites" , fueron algunos de los comentarios. De este modo, los usuarios de redes sociales señalaron a la famosa por pedir hace poco que no se burlen de los cuerpos ajenos al recibir críticas por ello y posteriormente, realizar un video en el que hace burla a Bellakath.

A pesar de todo, algunos de sus seguidores la defendieron, al indicar que el video "es respuesta a las burlas y mentiras que dijo Bellakath de ella", mientras que otros se mostraron más neutrales al señalar que "ninguna es victima" y que "ambas se han tirado horrible por su cuerpo,".

Letra de 'Traka'

Agárrense

Que ahora si voy a decir puras m***das

Pa’ que no te debrayes

Jajaja, ah, mua



Traka, yo tengo a mi chaka

Siempre tiro con el AK

El que trae algo atorado, conmigo no destaca

El talento que traigo, lo pusimos en el mapa



Muchas quieren mi puesto, y para mí se quedan chatas

Pero mira quién va sonando

Estoy coronando y ustedes llorando

Mis perritas, sigan ladrando



Ando trabajando y se están atacando

Yeri Mua, Mua, Mua, Mua,

Mua, Mua, Mua, Mua, Mua, Mua



Y ustedes llorando

Yeri Mua, Mua, Mua, Mua,

Mua, Mua, Mua, Mua, Mua, Mua



Y ustedes llorando

Traka, traka, traka, traka, traka, traka

Y ustedes llorando

Traka, traka, traka, traka, traka, traka

Y ustedes llorando



Hola, a mí me dicen “La Roba Maridos”

Me hice el c**o, el doctor me lo dejó chido

Hola, a mí me dicen “La Roba Maridos”

Me hice el c**o, el doctor me lo dejó chido



Tengo buena suerte, el que me alcanza es bendecido

Soy independiente y varios han sido testigos

De mi crecimiento y saben cómo va el corrido

Los números hablan y la gente esta conmigo



Yeri Mua, la que trae tu gatito por detrás

Eso dicen varios allá por la capital

A mí me operaron bien, a ti te operaron mal

Yo soy una empresaria con talento musical



Siempre original, aunque muchas hablen mal

Yo siempre hablo bien, por eso sueno genial

Yo soy la más fuerte de la industria nacional

Soy su madre, me tienen que respetar



Porque afuera hay rangos, y desde cuando

Yo estoy al mando y así las traigo

Envidiando, m***das hablando

Yo le doy dembow a las que quieren mambo (Ouch)