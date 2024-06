¡De nuevo! Bellakath y Yeri Mua se atacan con todo en redes sociales, 'infecciosa y asquerosa'

Ha vuelto a explotar el conflicto entre Yeri Mua y Bellakath. Ambas famosas son las representantes femeninas más destacadas en el reggaetón mexicano, lo cual las ha llevado a enfrentarse al cuestionar quién de ellas es mejor en el género.

Fue hace tan solo un par de meses que se soltó un fuerte pleito entre Bellakath y Yeri Mua que impactó a las redes sociales, pues ambas se dijeron varias cosas, en las que atacaron el talento de la otra como artistas, así como sus cuerpos.

Lo directa de esta batalla en redes sociales, generó que los internautas se sorprendieran por sus fuertes ataques, aunque al final, parecía que todo había logrado tranquilizarse entre ellas hasta ahora, pues la veracruzana se ha lanzado nuevamente contra la abogada tras sentirse agredida por ella.

yeri mua y bellakath pudieron darnos un servicio mexa colaborando pero su ego y envidia no lo permitió — ‏ؘ (@respondertefue) June 28, 2024

Yeri Mua se va con todo contra Bellakath

Fue principalmente en historias de Instagram que Yeri Mua lanzó ácidos comentarios de nueva cuenta en contra de Bellakath, dónde criticó varios aspectos de su personalidad y físico. Si bien la cantante había señalado que ya no entraría en polémicas, parece que no pudo resistirse en esta ocasión.

Primero, la intérprete de "Chupón" cuestionó porque cuando la atacan, borran sus historias y señaló "apenas me vengo enterando de lo que dijo la ardida esa ayer". Asimismo, indicó que no entiende porqué se arrepienten o tienen miedo de hacer comentarios polémicos.

En primer lugar, la influencer criticó a Bellakath por "burlarse" por el cómo obtuvo su fama, cuando la intérprete de "Gatita" se hizo famosa en un reality. Asimismo, señaló, "las dos estamos bien operadotas" y remató con "a mi me operaron bien y a ti pues nada más te estafaron".

Yeri Mua explota contra Bellakath Foto: Instagram

"No sé de dónde sacas aires de grandeza si en un concierto no mueves ni el biopolímero barato que te inyectaron en la boca y en las n***as". Finalmente, señaló que ya se iba a "tratar de controlar" para no caer en este tipo de peleas y señaló que cuando más mujeres entren en el género del reggaetón mexicano, van a tener que "aguantar a la g*ta en celo".

¿Qué dijo Bellakath sobre Yeri Mua?

Al parecer, todo surgió porque Yeri Mua pidió apoyo a sus seguidoras para conseguir ganar unos premios, ante lo cuál, Bellakath la criticó. Ante las recientes declaraciones de la veracruzana, la reggaetonera no se quedó callada y señaló:

"Tu polémica que quieres inventar igual que tu v****a, infecciosa y asquerosa [...] Andas infartada con que no puedes ni serás una reggaetonera, tú eres INFLUENCER y te lo grabas", señaló la cantante de "Reggaetón Champagne".

Así reaccionó Bellakath a los comentarios de Yeri Mua Foto: Instagram

"Ni quien te esté peleando y seguro te vas a hacer la mustia", señaló Bellakath contra Yeri Mua, para después señalar que ella es diferente a lo que se muestra en la vida pública.